Den Einrichtungen im Erdgeschoss des Niederelsunger Hauses des Gastes droht die Schließung

Niederelsungen - Die Stadt Wolfhagen will die Sauna, die Kegelbahn und die kleine Kneipe im Erdgeschoss des Niederelsunger Hauses des Gastes nicht weiter betreiben.

„Wenn erst mal das Haus dicht ist oder auch ein Teilbereich, dann wird es sehr schwer, das wieder aufzukriegen“, sagt Niederelsungens Ortsvorsteher Norbert Schmidt und blickt auf das Haus des Gastes in seinem Heimatort. Aus Kostengründen will die Stadt Wolfhagen, die den Unterhalt des Hauses bislang finanziert, die untere Etage stilllegen. Verhindern ließe sich das nur, wenn die Dorfgemeinschaft diesen Bereich in Eigenregie übernähme.

Wie ein Betreiberkonzept aussehen könnte und wer für eine Betreibergemeinschaft zur Verfügung stehen würde, all das soll am Freitagabend im Haus des Gastes mit allen Interessierten besprochen werden.

Das Niederelsunger Haus des Gastes kann sich sehen lassen: Im Obergeschoss gibt es unter anderem einen 360 Quadratmeter großen Saal mit Bühne, der auch von den örtlichen Sportvereinen genutzt wird, einen kleineren Saal mit Klavier, in dem die Chöre üben, in dem sich Ortsbeirat und Vereine zu Sitzungen treffen, in dem auch eine kleine Bücherei untergebracht ist. Nebenan gibt es eine große Küche.

Herzkammer des öffentlichen Lebens

Im Untergeschoss befindet sich eine Sauna, eine Kegelbahn, eine kleine Kneipe mit Küche. Angedockt an das Hauptgebäude, das Mitte der 1970er-Jahre mit erheblichen Eigenleistungen der Niederelsunger aus dem Boden gestampft wurde, ist der zwei-gruppige Kindergarten und auf der anderen Seite ein Jugendraum. Im Haus, das so etwas ist wie die Herzkammer des dörflichen Lebens, ist täglich Betrieb, sagt der Ortsvorsteher.

Aber die Stadt will sich künftig aus dem Erdgeschoss heraushalten, bestätigt Bürgermeister Reinhard Schaake (parteilos). Der Betrieb einer Sauna, einer Kegelbahn und der kleinen Kneipe könne nicht Aufgabe einer Kommune sein. „Und es ist für die Stadt auch zu teuer.“ Im Durchschnitt zahle die Stadt Wolfhagen für das Niederelsunger Dorfgemeinschaftshaus rund 90.000 Euro.

Diese Kosten möchte man im Rathaus deutlich reduzieren. Als Vorbild dient beispielsweise Viesebeck, wo die Ortsgemeinschaft das Gemeinschaftshaus Hessenkrug in Eigenregie führt – mit finanzieller Unterstützung der Stadt. Ein weiteres Beispiel ist Gasterfeld

Schließung wäre ein Verlust

Ortsvorsteher Schmidt favorisiert eine Betreibergemeinschaft, die das lieb gewordene und rege genutzte Angebot weiterführen würde. Was wäre die Alternative, wenn sich keine Lösung fände? Bis Mitte des Jahres, erklärt Ortsvorsteher Schmidt, habe die Stadt eine Art Frist gesetzt. Wenn bis dahin das Erdgeschoss nicht in Eigenregie übernommen werde, wolle es die Stadt schließen. Die fünf Sauna-Gruppen müssten versuchen, in der Breunaer Therme unterzukommen, die kleine Kneipe, die für Geburtstagsfeiern genutzt werde, aber auch für Konfirmationsfeiern gefragt sei, stünde nicht mehr zur Verfügung. Sie sei im Schnitt an fünf Tagen pro Woche belegt. Eine öffentliche Gaststätte gebe es im Ort nicht mehr. Auch für die sieben Kegelgruppen gebe es im Ort keine Alternative.

Und so wird es heute Abend einiges zu besprechen geben, auch, ob die Nutzungsgebühren für Sauna und Kegelbahn erhöht werden sollen. „Am Freitagabend sind Ideen gefragt und vor allem Leute, die bereit sind, mit anzupacken und Verantwortung zu übernehmen“, bringt es Ortsvorsteher Norbert Schmidt auf den Punkt.

Der 63-Jährige weiter: „Wir wollen Vorbild werden, vielleicht auch für die Kernstadt“, wo ehrenamtlich im Vergleich zu den deutlich kleineren Stadtteilen nicht sehr viel laufe.

Info: Das Treffen, zu dem der Ortsbeirat einlädt, beginnt am Freitag, 09. Februar, um 20 Uhr im kleinen Saal des Hauses des Gastes in Niederelsungen.