Evangelische Kirchengemeinde Wolfhagen lädt in alte Gewölbekeller

+ © Bernd Geiersbach/nh Geheimnisse in den alten Gewölbekellern der Wolfhager Altstadt: Am 21. Juli wird dort Musik, Literatur und Theater geboten. © Bernd Geiersbach/nh

Kerzenschein, Chardonnay und eine geheimnisvolle Atmosphäre: Am Freitag, 21. Juli, ab 19.11 Uhr öffnen viele Fachwerkhäuser der Wolfhager Altstadt ihre Keller.

Wolfhagen – Zur Nacht in Gewölbekellern lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wolfhagen in diesem Sommer ein. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung drei Jahre lang ausfallen. Am Freitag, 21. Juli, ab 19.11 Uhr, geht es wieder abwärts in die Wolfhager Unterwelt. Interessierte können bei Kerzenschein, Chardonnay und Petits Fours die Geheimnisse der historischen Gewölbekeller, die es unter vielen alten Fachwerkhäusern der Wolfhager Altstadt gibt, ergründen. An den ungewöhnlichen Veranstaltungsorten wird Musik, Literatur und Theater geboten.

Wolfhager Bürger öffnen für die Veranstaltung erneut ihre privaten Gewölbekeller. Laut Kirchenmusikdirektor Bernd Geiersbach wird der Abend auf die Anzahl der Interessierten abgestimmt, die im Vorverkauf Karten für das Event kaufen. Am Abend selbst gibt es keine Karten mehr zu kaufen.

Der Vorverkauf startet am heutigen Samstag bei der Buchhandlung Mander, Telefon 05692/ 5703. Der Preis pro Person beträgt 30 Euro. Treffpunkt für alle Besucher ist am 21. Juli um 19.11 Uhr zunächst die evangelische Stadtkirche in Wolfhagen. Danach öffnen die einzelnen Keller. (Bea Ricken)