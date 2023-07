„Bei Kilometer 138 ging nichts mehr“ – Zierenberger lotet seine Grenzen aus

Extremwandern

+ © Hanna Maiterth Der Zierenberger Frank Waltherr macht gerne extreme Wanderungen. Erst in diesem Jahr wanderte er in 48 Stunden vom Diemelsee durch das Korbacher Land und Willingen. © Hanna Maiterth

Der 54-jährige Zierenberger Frank Waltherr geht beim Wandern bis an seine Grenze. Erst in diesem Jahr wanderte er in 48 Stunden vom Diemelsee durch das Korbacher Land und Willingen.

Zierenberg – 48 Stunden wandern. Ohne Schlaf, ohne wirkliche Pausen. Das ist Frank Waltherrs Hobby. Der 54-Jährige aus Zierenberg nahm erst in diesem Jahr an der Wanderveranstaltung „Extrem Extrem“ teil. Die startet am Diemelsee, führt die Teilnehmer durchs Korbacher Land und durch Willingen und endet dann wieder am Diemelsee. Angesteckt von seiner älteren Schwester, fing Waltherr 2019 mit dem Extremwandern an. „Sie ist eine gute Wanderpartnerin“, sagt er.

Seine erste extreme Wanderveranstaltung war am Edersee. „Das waren 24 Stunden und 86 Kilometer“, erzählt der dreifache Papa. Mit seinen beiden erwachsenen Töchtern nahm er ebenfalls schon an der Extremwanderung am Edersee teil und auch die mittlerweile siebenjährige Nachzüglerin hatte er – im Buggy – schon dabei. „Man geht zusammen durch Höhen und Tiefen. Das schweißt zusammen.“

„Dafür habe ich Lehrgeld bezahlt“

Die benötigte Grundfitness bringt der Bundespolizist mit. Waltherr kommt von der Leichtathletik. Irgendwann lief er dann Marathon. „Bis es mit zu wenig wurde“, erzählt er augenzwinkernd. Es folgten Triathlon und Iron Man. „Ich mag das Extreme“, gibt er unumwunden zu. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben gehe es nicht nur um Training. „Es ist auch eine Kopfsache“, sagt Waltherr. Warum er das Extreme so mag? „Um meine Grenzen auszuloten.“

Auf eine solche stieß er dann auch schon in seinem ersten Jahr des Extremwanderns. 2019 bei „Extrem Extrem“ am Diemelsee. In 48 Stunden sollten 156 Kilometer und 3500 Höhenmeter bewältigt werden. „Ich war körperlich so leer, da ging bei Kilometer 138 gar nichts mehr“, blickt er zurück. Erschwerend kam das falsche Schuhwerk hinzu. „Dafür habe ich Lehrgeld gezahlt. Meine Füße waren irgendwann nur noch eine große Blase.“ Es sei, als habe jemand den Stecker gezogen. „Da musste ich auf meinen Körper hören. Mir eingestehen, dass es nicht mehr weitergeht.“ Eine offene Rechnung blieb also, wie der Zierenberger schmunzelnd erklärt. Die Gelegenheit, diese zu begleichen, bot sich aufgrund der Pandemie aber erst in diesem Jahr wieder.

Beginn am Diemelsee war ausgerechnet an dem Donnerstag im Juni, als auch das Unwetter Nordhessen verwüstete. Es kam zu Verzögerungen und einem späteren Start. „Die ersten 90 Kilometer waren geprägt von starkem Dauerregen, orkanartigen Wind und Gewitter“, erzählt Waltherr. Der Veranstalter habe zahlreiche Male an einen Abbruch gedacht. „Es weiterlaufen zu lassen, war aber vertretbar.“ Eine Zwangspause wurde bei Kilometer 20 sicherheitshalber trotzdem eingeschoben. Viele hätten aufgrund des Unwetters dann abgebrochen. Für den 54-Jährigen sei das keine Option gewesen. Er zog es durch. Als das Ziel in Sicht kam, er begriff, was er geschafft hatte, das sei ein toller Moment gewesen. „Da durchfluten einen die Glücksgefühle und auch als gestandener Mann verdrückt man das ein oder andere Tränchen“, erzählt er.

Als Nächstes kommt der Habichtswaldsteig

Sylt, Hannover, Frankfurt, Erfurt. Waltherr ist mittlerweile bei vielen Extremwanderungen an unterschiedlichen Orten dabei. Dabei kam ihm schon vor zwei Jahren die Idee, eine Tour auf den Habichtswaldsteig zu holen. „Wir haben es so schön hier.“ Das wolle er den Teilnehmern zeigen, ihnen über ein solches Event einen Zugang zur Region verschaffen. Und vielleicht verliebe sich der ein oder andere dabei ja sogar in die Gegend.

Am Freitag, 29., und Samstag, 30. September, geht es beim „Habichtswaldsteig 24/12“ auf Initiative des 54-Jährigen und mit zahlreichen Unterstützern also durch Nordhessen. Angeboten werden 93 Kilometer in 24 Stunden und 45 Kilometer in zwölf Stunden. Zielort ist der Marktplatz in Zierenberg. „Es soll ein richtiges Event werden.“ Es soll eine familiäre Veranstaltung werden. 400 Teilnehmer sind deshalb maximal zugelassen.

Ob er neben all dem Wandern noch Platz für andere Hobbys habe? „Beim TSV Zierenberg bin ich Schatzmeister“, erzählt der 54-Jährige. Dort zählt er nicht nur das Geld, er setzt sich mit den anderen Mitgliedern auch für Modernisierung ein. „Ein Herzenswunsch von mir ist, dass das Projekt Kunstrasenplatz in diesem Jahr endgültig umgesetzt wird.“ (Hanna Maiterth)

Hinweis: Das Team von „Habichtswaldsteig 24/12“ sucht noch Helfer. Mehr Informationen über die Veranstaltung und Kontaktmöglichkeiten unter habichtswaldsteig24.de