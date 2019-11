Ungewöhnlicher Neuzugang: Fachwerkhaus in Wolfhagen hat neuen Bewohner

Unter dem First eines Fachwerkhauses in Wolfhagen sitzt ein Uhu.

Einen ungewöhnlichen neuen Bewohner hat ein Fachwerkhaus in der Innenstadt von Wolfhagen. Hinweise auf den Neuen geben Nahrungsreste.

Leicht verschlafen sitzt er auf seinem Balken und schaut in aller Seelenruhe auf die Menschen hinab, die ihn beobachten. Manchmal putzt er sich und Nahrungsreste unterhalb des Fachwerkhauses zeigen, dass der Uhu schon länger auf dem sogenannten Hahnebalken des alten Wolfhager Fachwerkhauses mitten in der Stadt zuhause ist.

„Es scheint sein Stammplatz zu sein. Unten liegt Gewölle mit Knochen“, bestätigt Stephan Schmidt von der Stadt Wolfhagen, der nach dem Tier geschaut hat, nachdem Anwohner bei der Stadt angerufen hatten.

Ein Uhu wohnt in der Wolfhager Innenstadt

Es handele sich um einen wilden Uhu und nicht etwa, wie Passanten angenommen hatten, um ein ausgebüxtes Tier aus den Tierparks in Hemfurth oder der Sababurg. Uhus seien in den vergangenen Jahren zunehmend in Städten anzutreffen.

So brüte ein Uhu am Schloss in Biedenkopf, im Turm der Kasseler Lutherkirche oder in der Marburger Elisabethkirche. Auch im VW-Werk hatte sich jüngst ein Uhu verirrt.

Sorgen müsse man sich um den Wolfhager Uhu nicht machen. Auch derzeit fände er genug Nahrung. Auf seinem Speiseplan würden auch größere Tiere wie Ratten, Frösche, Vögel und sogar Igel stehen.

Ein Fachwerkhaus ist das zu Hause des Uhus

Allerdings bittet Schmidt darum, das unter Naturschutz stehende Tier nicht zu stören. Der Uhu war in 2005 Vogel des Jahres. Die in Deutschland fast ausgerottete größte europäische Eule kommt durch gezielte Artenhilfsprogramme heute wieder bundesweit vor.

Trotz der vielerorts stabilen Bestände sei die Population dieses nachtaktiven Greifvogels laut Naturschutzbund allerdings regional rückläufig und der Bruterfolg nehme ab, ohne dass die Ursachen hierfür bekannt seien.

Auch wenn sich das Blatt insgesamt gewendet habe, sei der Uhu bis heute besonders schutzbedürftig.

Tierische Bewohner an ungewöhnlichen Orten sind nicht selten: Auf einem Friedhof in Böddiger hat es sich zum Beispiel eine Häsin mit ihren Jungen gemütlich gemacht.