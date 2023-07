Fahrradwerkstatt in Wolfhagen ist erfolgreiches Integrationsprojekt

Von: Bea Ricken

Teilen

Reparieren jeden Montag gemeinsam mit Geflüchteten Fahrräder, die an sozial schwache Menschen ausgegeben werden: Frank Mahlich (links) sowie Klaus Wilhelm und Henning Riedel. © Bea Ricken

Das Integrationsprojekt Fahrradwerkstatt der Kinder- und Jugendarbeit Wolfhagen und des Landkreises Kassel ist ein Erfolgsmodell.

Seit sieben Jahren schon werden in der Pommernanlage mithilfe von Geflüchteten alte oder defekte Fahrräder wieder flott gemacht und dann an Menschen mit geringem Einkommen weitergegeben. Dazu zählen auch Geflüchtete.

„Die Fahrradwerkstatt hat sich erfolgreich als Sozial- und Integrationsprojekt in Wolfhagen etabliert. Wir haben seitdem rund 400 Räder wieder fahrbereit gemacht und ausgegeben“, freut sich Stadtjugendpfleger Frank Mahlich, der das Projekt von Anfang an mit begleitet. „Wer ein Rad erhält, muss einen kleinen Obolus entrichten und darf gerne an seinem künftigen Vehikel mitschrauben. Dabei geht es um Wertschätzung des Angebotes“, sagt er.

Mahlich, Schulsozialarbeiter Henning Riedel und Klaus Wilhelm leiten als ehrenamtliche Helfer die Fahrradwerkstatt. „Wir freuen uns aber, wenn Interessierte dazustoßen“, so Mahlich.

Jeden Montag kommt eine Gruppe von bis zu 20 Geflüchteten in die Werkstatt, darunter viele Kinder und Jugendliche. Von 15 bis 17 Uhr werden Räder repariert oder Fahrräder an Neuankömmlinge herausgegeben.

„Fahrräder als Vehikel helfen den Flüchtlingen deutlich unabhängiger zu werden, um zum Beispiel in das fünf Kilometer entfernte Wolfhagen zum Einkaufen, zu Deutschkursen oder zur Arbeit zu fahren“, erklärt der Jugendpfleger.

Für Kinder sei der Besitz eines Fahrrads ein sehr wichtiger Bestandteil des Spielens und Heranwachsens. Wichtig sei, dass sich die Fahrradwerkstatt als regelmäßiger Treffpunkt herauskristallisiert habe, an dem sich Flüchtlinge und Einheimische kennenlernten und positive Integrationsarbeit geleistet werden könne. Auch Schüler der Gesamtschule Wolfhagen sind in das Projekt eingebunden und reparieren zusammen mit den Flüchtlingen die Fahrräder.

Das Projekt war im Jahr 2018 in Wiesbaden sogar mit dem hessischen Präventionspreis ausgezeichnet worden.

Da die Nachfrage nach Fahrrädern unter sozial schwachen Menschen hoch ist, sucht die Fahrradwerkstatt dringend noch gebrauchsfähige beziehungsweise leicht defekte Fahrrädern. Besonders fehlen Kinder- und Jugendräder. Die Fahrradspenden können nach vorheriger Absprache montags vorbeigebracht oder auch abgeholt werden.

Kontakt: frank.mahlich@wolfhagen.de (Bea Ricken)