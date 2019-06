Fall Lübcke: Mann befragt und aus Gewahrsam entlassen worden

Ein Mann, der im Zusammenhang mit der Tötung des Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke in Gewahrsam genommen wurde, ist nach einer Befragung wieder auf freiem Fuß.

Aktualisiert am 10. Juni um 14.18 Uhr - Das bestätigte der Sprecher der ermittelnden Sonderkommission (Soko) "Liemecke", Torsten Werner. „Er wurde mit dem Ziel der Informationsgewinnung eingehend befragt und konnte in den frühen Morgenstunden gehen“, sagte Werner am Sonntag. Bei der Befragung bis in die späten Abendstunden habe sich kein Anhaltspunkt ergeben, der eine Tatbeteiligung stütze. „Es gab keine konkreten Hinweise“, so Werner. Weitere Informationen gab die Polizei "zum Schutz der betreffenden Person und der weiteren Ermittlungen" nicht bekannt.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte am Samstag zuerst über die Festnahme berichtet. Es handle sich um einen jungen Mann, der in einer privaten Beziehung zu dem getöteten CDU-Politiker gestanden haben soll. Auf die Spur des Mannes seien die Beamten nach der Auswertung von Mobiltelefon-Daten Lübckes gekommen. Die Ermittler seien sicher, den Täter identifiziert zu haben, hieß es weiter.

Gegenüber unserer Zeitung bestätigte die Polizei die vorläufige Festnahme einer Person. Weitere Angaben wollte Soko-Sprecher Werner zu dem Zeitpunkt nicht machen, „zum Schutz der Person und um eine Vorverurteilung zu vermeiden." Er betonte: "Wir bitten darum, keine Spekulationen zu verbreiten." Die Vernehmung müsse erst abgeschlossen werden. "Wir wollen und müssen zunächst weitere Informationen sammeln.“

Ebenfalls keine Angaben wollte Werner zu einem SEK-Einsatz am Samstag auf zwei Fähren zur Insel Wangerooge im niedersächsischen Harlesiel machen, der Medienberichten zufolge in Zusammenhang mit dem Fall Lübcke stehen soll. Das Jeversche Wochenblatt hatte berichtet, dass dabei ein Mann in Gewahrsam genommen, zum Mord an Lübcke befragt und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden sei. "Aus ermittlungstaktischen Gründen äußern wir uns dazu nicht", so Werner.

In einer Pressemitteilung vom Sonntagmittag baten die Ermittler erneut darum, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. "Sie schaden den Ermittlungen", heißt es in dem Schreiben. Die Polizei bitte insbesondere mit Blick auf die aktuelle Berichterstattung zur Festnahme darum, "nur validen Informationen der Staatsanwaltschaft Kassel und der im Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel hierfür eingerichteten Außenstelle des Hessischen Landeskriminalamtes zu vertrauen".

160 Hinweise bis Samstagmittag eingegangen

Nach der Entlassung des Mannes ermittle die 50-köpfige Soko unter der Leitung von Kriminaldirektor Daniel Muth auf Hochtouren und in alle Richtungen weiter, sagte Werner am Sonntagmorgen. Die bereits eingegangenen Hinweise sowie die zugesandten Fotos und Videos werden demnach kontinuierlich ausgewertet. Dem Ermittlerteam lagen am Samstag nach eigenen Angaben rund 160 Hinweise aus der Bevölkerung vor. Die Spurensuche am Tatort in Istha war bereits am Freitag beendet worden.

Regierungspräsident Walter Lübcke (65) war in der Nacht zum vergangenen Sonntag gegen 0.30 Uhr von einem Familienangehörigen mit einer Schussverletzung am Kopf auf der Terrasse seines Wohnhauses in Istha entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Den Ermittlungen zufolge wurde er mit einer Kleinkaliberwaffe aus nächster Nähe erschossen.

Die Ermittler bitten auch weiterhin um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, unter Tel. 0561/910-4444. Hinweise in Schrift-, Bild- oder Videoformat können per E-Mail an wolfhagen@polizei-hinweise.de geschickt werden.

