Familie Berdi eröffnet Heimatmarkt in Ippinghausen

Setzen auf regionale Produkte: Christian Berdi und seine Lebensgefährtin Franzi Schäfer, hier zusammen mit Sohn Oskar und der Schottischen Hochlandkuh Smilla im Naturschutzgebiet Glockenborn

Ein Jahr lang hat Christian Berdi mit seiner Familie auf sein Ziel hingearbeitet. Am Samstag wird nun in Ippinghausen Berdis Heimatmarkt eröffnet, in dem regionale Produkte angeboten werden.

Ippinghausen – Vor Familie Berdi in Ippinghausen liegt noch einiges an Arbeit. Bis Samstag sollen die Regale im neuen Laden gefüllt, das Pflaster auf dem Parkplatz fertig verlegt, die Wiese im großen Garten gemäht und alles für die Eröffnungsparty aufgebaut sein. Die Berdis wollen dann ihren Heimatmarkt einweihen und erwarten zahlreiche Gäste.

Neben dem saftigen Fleisch ihrer Schottischen Hochlandrinder werden in dem lichtdurchfluteten Shop weitere regionale Produkte angeboten. Nudeln und Eier aus Oelshausen, Öle von der Chattengauer Mühle, Honig aus Bründersen, Kaffee einer Rösterei aus Kassel, Mehl von der Hagenmühle in Grebenstein, Käse aus Körbecke. Die Liste ließe sich um weitere Waren ergänzen, die meisten haben eines gemeinsam: Ihr Weg vom Produzenten in den Heimatmarkt ist nicht länger als 100 Kilometer. Das Sortiment soll langsam wachsen und angepasst werden an die Nachfrage, sagt Christian Berdi.

Die Berdis, das sind neben Christian Berdi (33) und seiner Lebensgefährtin Franzi Schäfer (33) die Eltern Ute (65) und Reinhard Berdi (69) sowie Reiner Haardt (90), der vor 34 Jahren mit der Zucht der Schottischen Hochlandrinder begonnen hat. Die Tiere bilden heute das Rückgrat des biozertifizierten Familienbetriebes. Deren Vermarktung bestand bislang aus einem Kellerverkauf. Nachdem klar gewesen sei, dass ihr Lebensgefährte die Zucht weiterführen würde, sei der Wunsch nach einer Optimierung des Verkaufs entstanden, sagt Franzi Schäfer. Die während der Pandemie gestiegene Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln habe das Paar in seiner Entscheidung bestärkt. „Anderthalb Jahre waren wir in ganz Deutschland unterwegs und haben uns Läden angeschaut“, so die 33-Jährige. Und der Trend zu regional erzeugten Produkten hält weiterhin an.

Vor einem Jahr schließlich begann der Umbau. Christian Berdi investierte einen sechsstelligen Betrag in den Heimatmarkt. Und so wurde aus einem alten Geräteschuppen mit der Zeit ein heller, freundlicher Hofladen, der ab der kommenden Woche jeweils von Donnerstag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr für Kunden geöffnet sein wird.

Die ersten Waren sind eingetroffen: Ute und Reinhard Berdi sortieren die Produkte in die Regale ihres Heimatmarktes an der Korbacher Straße 67 in Ippinghausen.

Längst hat sich die Qualität des Fleisches der Rinder, die das ganze Jahr über auf Weiden stehen und nebenbei noch Landschaftsschutz betreiben, herumgesprochen. Neben dem Renthof und den Fliegenden Köchen in Kassel zählen nach Angaben von Christian Berdi das Falada, Grimms Garten und Siebenbergen zu seinen Partnern. Die Berdis hoffen, mit ihrem Markt noch mehr Menschen in der Region für ihre Produkte zu begeistern. Das Sortiment reicht von Bratwürsten und Hamburger Patties über Rumpsteaks, Roastbeef, T-Bone und Ribeye bis zu Filetsteaks und Flank Steaks. Daneben können Zehn-Kilo-Pakete erworben werden, die unter anderem mit Rouladen, Gehacktes, Braten, Beinscheiben und Gulasch gefüllt sind. Die Philosophie der Berdis: Erst wenn genügend Bestellungen zusammengekommen sind, um ein komplettes Rind zu verkaufen, wird das Tier geschlachtet. Christian Berdi setzt mit der Erweiterung seines Kundenkreises auf mehr Flexibilität bei der Vermarktung. Davon profitieren die belieferten Restaurants, aber auch Käufer, die sich am Kühlregal bedienen möchten.

Gartenparty zur Eröffnung

Die Neueröffnung von Berdis Heimatmarkt an der Korbacher Straße 67 in Ippinghausen wird am Samstag, 8. Juli, von 10 bis 22 Uhr mit einer Gartenparty gefeiert. Es wird ein Zelt aufgebaut, es gibt Burgervariationen und Grillspezialitäten, vegetarische Quiche, regionales Bier und Wein aus Hessen. Der Markt kann besichtigt werden, die Berdis stehen Rede und Antwort. Die Familie möchte neben dem Betrieb ihres Ladengeschäfts über das Jahr verteilt auch immer wieder Events anbieten. So ist etwa ein Adventsmarkt in Planung. (Antje Thon)