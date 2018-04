Fehlentscheidung kostet Punkt

Eingeknickt: Der Wolfhager Ibrahim Chahrour (rechts) wird vom Vellmarer Torschützen Abdullah Alamri (Nr. 11) getunnelt. Am Ende standen die Rot-Weißen erneut mit leeren Händen da, zogen durch einen mehr als umstrittenen Strafstoß mit 0:1 den Kürzeren.

Wolfhagen. Bitter, ganz bitter für den FSV Wolfhagen. Die Rot-Weißen von Trainer Halil Inan mussten sich gestern Abend an der heimischen Liemecke in einem Nachholspiel der Fußball-Gruppenliga dem Mitkonkurrenten OSC Vellmar II, Mitkonkurrent im Kampf um den Klassenerhalt, mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Bitter auch, dass der alles entschende Treffer aus einer klaren Fehlentscheidung des Unparteiischen Philipp Nassauer aus Marburg resultiert.

Denn bei einem Abwehrversuch wird Platzherrenspieler Rafael Gorzel im FSV-Strafraum von einem Vellmarer gefoult. So hatten es eigentlich alle gesehen. Nicht so der Schiedsrichter. Zum Entsetzen der Hausherren und ihrer Fans, die eigentlich einen Freistoß für die Wolfhager erwartet hatten, gab Nassauer einen Strafstoß für die Gäste, den Abdullah Alamri (86.) sicher verwandelte.

Im direkten Gegenzug wurde Timo Wiegand vor dem OSC-Kasten von den Beinen geholt, hier blieb Nassauers Pfeife jedoch stumm.

In einer von der ersten bis zur letzten Sekunde intensiv geführten Partie hätte Wolfhagen den Chancen nach eigentlichden Dreier einsacken müssen. Doch Timo Wiegand verzweifelte einmal am Torgebälk (30.) und zwei Mal an Gästekeeper Nico Bergner (42., 44.).

Nach dem Seitenwechsel hätte Demetrio D’Agostino (65.) mit einem Distanzschuss das Signal auf Grün stellen können, doch Keeper Bergner drehte sich ganz lang machend den Ball mit den Fingerkuppen noch um den Pfosten.

Aber auch die Gäste von Coach Alfred Igel waren nicht chancenlos. Dennis Kahl (25.) fand in Schlussmann Sebastian Schmidt seinen Meister, der Glück hatte, als Marcel Kahl (66.) einen Kopfball nur ans Außennetz setze.