Spaß trotz Regen: Wolfhager Ferienspiele waren voller Erfolg

Ferienspiele Wolfhagen

Jubelnd bei den Ferienspielen: Die Kinder hatten bei den diesjährigen Wolfhager Ferienspielen sichtlich Spaß. Auch das stellenweise schlechte Wetter konnte den Teilnehmer nicht die Stimmung vermiesen. Die Spiele wanderten dann von den Teichwiesen einfach in die Stadthalle.

Die Ferienspiele in Wolfhagen erfreuten sich einer hohen Teilnehmerzahl. Trotz des stellenweise schlechten Wetters wurden die Kinder, zwei Wochen lang, mit Spiel- und Spaßangeboten versorgt.

Wolfhagen – Als das Mittagessen auf den Tischen der Wolfhager Stadthalle serviert wurde, fing es draußen gerade wieder an zu regnen. Über 100 Kinder mussten bei den diesjährigen Wolfhager Ferienspielen häufiger die überdachte Räumlichkeit aufsuchen. Der eigentliche Veranstaltungsort – die Teichwiesen – ist nur bei schönem Wetter richtig nutzbar. Der Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch.

Wie in jedem Jahr fanden die Wolfhager Ferienspiele, organisiert von der Kinder- und Jugendarbeit in Wolfhagen, in den ersten beiden Ferienwochen statt. Dabei wartete auf die Sechs- bis Zwölfjährigen eine große Palette an Spiel und Spaß.

Auch Neu-Bürgermeister Dirk Scharrer stattete, einen Tag vor seinem Amtsantritt, den Kindern einen Besuch ab und verteilte Eis.

Die Kinder der Ferienspiele waren von dem Angebot begeistert. Die Teamerinnen Mariella Kowalzik (links) und Marleen Wächter (Zweite von links) brachten viele Ideen mit.

Gestaltungsfreiheit für die Teamer

Die Sozialpädagogen Ilka Proksch und Luca Herbst von der Wolfhager Jugendarbeit zeigten sich zufrieden. „Wir reservieren die Stadthalle für diesen Zeitraum immer zur Sicherheit. So haben wir bei schlechtem Wetter einen spontanen Rückzugsort“, sagte Ilka Proksch. Auf ein Oberthema habe man bei diesen Ferienspielen erneut verzichtet. „Die Kinder können sich in verschiedene Gruppen einwählen und das tun, worauf sie Lust haben“, erklärte sie. Die Resonanz sei in der ersten Ferienwoche mit rund 100 Kindern und sieben Gruppen etwas höher gewesen. In Woche zwei hätten aber auch noch 80 Kinder die Veranstaltung besucht.

Jede Gruppe wurde dabei von zwei bis drei Teamern betreut und begleitet. Das Angebot reichte von Fußball, Bastel- und Malgruppen bis hin zu einem Waldausflug. Die Gruppenkonstellation wechselte dabei wöchentlich. „So ist es jedem Kind möglich, mehrere Dinge auszuprobieren“, so Ilka Proksch.

Mariella Kowalzik und Marleen Wächter aus Altenstädt begleiteten die Veranstaltung zum ersten Mal als Teamerinnen. „Wir haben beide unsere Jugendleitercard gemacht und wollen uns in den Ferien etwas dazuverdienen“, sagten die beiden 15-Jährigen. Die Gestaltungsfreiheit gefalle ihnen bei den Ferienspielen am besten. Man könne die Planung mit den Kindern selbst in die Hand nehmen. Materialien zum Basteln seien problemlos besorgt worden. Auch im kommenden Jahr könnten sie sich vorstellen, erneut als Teamerinnen teilzunehmen.

„Wir kommen im nächsten Jahr wieder“

Sarah Schönfelder aus Istha und Romy Stracke aus Bründersen zeigten große Freude an dem Angebot. „Uns hat das Gestalten der Armbänder und Taschen sehr gut gefallen. Wir kommen bestimmt im nächsten Jahr wieder“, sagten die beiden Achtjährigen.

Auch wenn das in diesem Jahr durchwachsenere Wetter mehr Improvisation erforderte, hatten alle Kinder und die circa 18 Teamer großen Spaß bei den Ferienspielen. „Die Teichwiesen bieten schönere Gegebenheiten und sind weitläufiger“, erklärte Luca Herbst. Der Wechsel in die Stadthalle sei trotzdem immer gut geglückt. Einige Kinder sowie Teamer seien schon mehrfach dabei gewesen und hätten den Mix aus Freiheiten, das Treffen der Freunde und das Essen, das von der Firma Biond aus Wolfhagen zubereitet wurde, sehr genossen. Die Spiele enden am Freitag.

Auch über die Ferienspiele hinaus bietet die Jugendarbeit in Wolfhagen viele Angebote für Kinder und Jugendliche an. Anfang September steht zum Beispiel die Naturforscher-AG auf dem Plan. (Julian Brückmann)

Infos und Anmeldung unter jugendarbeit-wolfhagen.com