Vom Flugplatz auf dem Graner Berg bei Wolfhagen: Adel El-Embabi hebt mit eigener Airline ab

Von: Norbert Müller

Wolfhagen hat jetzt eine eigene Airline: Adel Air ist das einzige Luftfahrtunternehmen für Rundflüge und Bannerwerbung mit einem Motorflugzeug im Bereich des Regierungspräsidiums Kassel.

Wolfhagen – Seit fast fünf Jahren ist der Graner Berg bei Wolfhagen die fliegerische Heimat von Adel El-Embabi. Dessen Start- und Landebahn mit all ihren Eigenheiten ist dem Piloten längst bestens vertraut. Nun hat El-Embabi, der wochentags als Hauptkommissar bei der Polizeifliegerstaffel in Egelsbach arbeitet, seine eigene Fluggesellschaft gegründet. Die Flug-Base von Adel-Air: der Graner Berg.

Bis zum eigenen Flugunternehmen war es ein langer Weg und auch ein hartes Stück Arbeit. Schon als Kind, sagt Adel El-Embabi, habe er in seinem Heimatort Waldeck den Flugzeugen, die über dem Edersee ihre Kreise zogen, sehnsüchtig zugeschaut. „Und ich war bei uns in der Grundschule einer der wenigen, der mit einer Passagiermaschine geflogen ist“: Die Familie ist jedes Jahr in den Ferien nach Kairo gedüst, der Stadt, aus der die Eltern stammten.

So begeisterte er sich schon früh für die Fliegerei, die, als dann irgendwann mal die Jobwahl anstand, starke Konkurrenz hatte: „Für mich gab es zwei Traumberufe: Polizist und Pilot.“ Die Fliegerei musste erst mal warten, vor allem aus Kostengründen. Die Ausbildung zum Piloten, sagt er, sei schon recht kostspielig. Also ging Adel El-Embabi zur Polizei, wurde Schutzmann in Frankfurt, wo er zehn Jahre beim Überfallkommando war.

Adel El-Embabi startet auf dem Graner Berg sein Luftfahrtunternehmen. Im Hauptberuf ist der Waldecker Polizist bei der Fliegerstaffel der Polizei in Egelsbach. © Norbert Müller

Fliegerei ließ Adel El-Embabi nicht los: „Ich wollte mehr“

Die Fliegerei ließ ihn in all den Jahren nicht los. Ende der 90er-Jahre, erinnert er sich, „machte ich dann meinen ersten Schnupperflug. Privat. Und dann wollte ich mehr“. Was dann folgte, war ein mehr als sportliches Programm. In Frankfurt arbeitete er als Polizist im Schichtdienst, nach dem Nachtdienst ging es auf direktem Weg mit dem Auto nach Mönchengladbach an die Flugakademie, wo El-Embabi sich zum Piloten ausbilden ließ. Nach zwei Jahren hatte er es geschafft, die Prüfung bestanden und war nun ausgebildeter Berufs- und Verkehrspilot, wie er stolz erzählt.

Sein Wunsch, für eine große Airline zu fliegen, ging danach aber nicht in Erfüllung. Als er fertig wurde, war gerade der Anschlag auf das World Trade Center passiert. El-Embabi blickt zurück: „Da lag die Fliegerei total am Boden. Und es wollte auch keiner jemanden als Piloten, der auch nur ein bisschen arabisch angehaucht war.“

Knapp fünf Jahre war er dann als Polizeibeamter in Homberg/Efze, absolvierte ein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst, ehe er 2011 zur Polizeifliegerstaffel nach Egelsbach wechselte.

Stützpunkt Graner Berg in Wolfhagen: Familiäre Atmosphäre

Vor sechs Jahren kaufte sich Adel El-Embabi auf Raten sein eigenes Flugzeug: eine Socata Rallye 180 TS aus dem Jahr 1976, die einst vom französischen Militär als Ausbildungsmaschine genutzt wurde. Bewährte Technik mit einem großvolumigen Motor, der 180 PS leistet.

Sein Stützpunkt wurde der Flugplatz auf dem Graner Berg, wo er schnell Teil der Fliegergemeinschaft wurde und seither an dienstfreien Tagen und am Wochenende die familiäre Atmosphäre genießt. Hier reifte auch der Gedanke, eine eigene Airline zu gründen. Inzwischen ist sie eingetragen. „Es ist das einzige Luftfahrtunternehmen für Rundflüge und Bannerwerbung mit einem Motorflugzeug im Bereich des Regierungspräsidiums Kassel“, betont er.

Im Angebot hat er fast alles, was mit seiner viersitzigen Maschine machbar ist: Neben den Werbeflügen mit einem bis zu 180 Quadratmeter großen Plakat im Schlepp sind es Rundflüge, die auch über längere Strecken, etwa nach Frankfurt, führen. Und wenn diese Touren besonders gestaltet werden sollen – zum Geburtstag, als Betriebsausflug – sei das jederzeit möglich, sagt El-Embabi.

Wer es romantisch mag, kann den Herzflieger buchen. Da können Paare eine herzförmige Flugroute wählen, ein Picknick im Blauen zu sich nehmen, und man kann einen himmlischen Heiratsantrag machen. Auch Hilfe bei Flugangst bietet El-Embabi an.

„Mit all dem gehe ich jetzt an den Start“, sagt der leidenschaftliche Flieger, den das Gefühl der Freiheit heute noch so sehr begeistert wie bei seinem ersten Flug. (Norbert Müller)