Förderverein präsentiert neuen Weidelsburg-Kalender für 2024

Von: Norbert Müller

Freuen sich über den neuen Kalender: Volker Knöppel (links) und Burkhard Finke (hinten) vom Fördervereinsvorstand sowie Gisela Nolte (vorn) Christiane Bubenhagen und Heinrich Deuermeier vom Redaktionsteam auf dem Ostturm der Burg mit Ippinghausen im Hintergrund. © Norbert Müller

Der Juni hat kaum begonnen. Doch schon jetzt kann für das nächste Jahr vorgesorgt werden: Mit schönen Bildern der Weidelsburg als Kalender.

Ippinghausen – Das neue Jahr kommt schneller als erwartet, mag sich der Förderverein zur Erhaltung der Weidelsburg gedacht haben, und so hat er jetzt schon – kaum, dass der Juni begonnen hat – den Weidelsburg-Kalender 2024 fertiggestellt und in den Verkauf gebracht.

Bei der Präsentation auf dem Ostturm von Nordhessens größter Burgruine, war den Mitgliedern des Fördervereins anzumerken, dass sie mit der inzwischen achten Auflage des Kalenders mehr als zufrieden sind. Zur Gestaltung hat das seit Jahren bewährte Team beigetragen: Die Fotos stammen allesamt von Jürgen Krackrügge aus Ippinghausen, der die Burg schon aus allen Perspektiven vor der Linse hatte, aber immer wieder neue Details und Ansichten in besonderem Licht oder jahreszeitlicher Stimmung findet, auch dank des Einsatzes einer Drohne. Krackrügge liefert auch die kurzen beschreibenden Texte zu jedem Monatsbild. Für die Bildauswahl sorgten Christiane Bubenhagen, Gisela Nolte und Yvonne Rosinski, während Heinrich Deuermeier sich um das Layout kümmerte.

Der alle zwei Jahre erscheinende Kalender hat eine Auflage von 500 Stück und ist zum Preis von 12,50 Euro an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: in Naumburg in der Tankstelle Hofmann und der Tourist-Info am Marktplatz; in Wolfhagen in der Buchhandlung Mander, im Schreibwarengeschäft Seidler, im Geschenkeladen Andrea Mehl und im Gartencenter Bachmann. Außerdem gibt es den Kalender im Bürgerladen Ippinghausen und im Informationszentrum mit Kiosk auf der Weidelsburg. (Norbert Müller)