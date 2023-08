Hunderte Besucher kamen zur zehnten Auflage der beliebten Veranstaltung in Istha

Von: Hanna Maiterth

Teilen

Zahlreiche Besucher zog es an die Kirche, wo es vor und nach dem Kino Livemusik gab. © Hanna Maiterth

Das Open-Air-Kino in Istha ist fast schon eine Institution. Am Freitagabend tummelten sich wieder zahlreiche Besucher auf dem Dorfplatz neben der Kirche.

Istha – Auf der einen Seite der Kirche eine Bühne, Essens- und Getränkestände und auf der anderen Seite eine große Leinwand mit zahlreichen Stuhlreihen: Am Freitagabend fand in Istha zum mittlerweile zehnten Mal das traditionelle Freiluftkino mit musikalischem Rahmenprogramm statt. Organisatoren der Veranstaltung waren der Förderverein Istha sowie das Cinema Kino Wolfhagen.

Gut 600 Menschen zog es allein am frühen Abend mit Freunden und Familie an die Kirche. Ab 18 Uhr hatte der Förderverein Istha dort nämlich das Wochenende eingeläutet. Auf der Bühne spielten die Musiker der Eventband Madison. Davor tummelten sich jede Menge Besucher. Nicht nur die Bewohner aus Istha hatte es auf den Platz an der Kirche gezogen, konnte Wolfgang Hensel vom Förderverein beobachten. Umrahmt wurde der Platz von Essens- und Getränkebuden, an denen die Mitglieder des Fördervereins die Besucher unter anderem mit selbstgemachtem Flammkuchen verköstigten und ihnen an einer Bar Cocktails mixten.

Auch auf die schlechte Wetterprognose hatten sich die Veranstalter vorbereitet. Die Bierzeltgarnituren, die zum Beisammensein einluden, standen in Zelten. „Trotz der Vorhersage haben wir gutes Wetter“, sagte Hensel, mit Blick auf die Menschen, die vor der Bühne die gute Stimmung genossen. Die Musiker spielten bis 21 Uhr. Auch eine kleine Zugabe gaben sie zum Besten, bevor sie die Menschen auf die andere Seite der Kirche ins Open-Air-Kino schickte.

Dort zeigte Kinobetreiber Kai Mellinghoff vom Cinema Wolfhagen den Film „Oskars Kleid“. 400 Karten waren im Vorverkauf schon weggegangen, etwas 100 weitere am Freitag an der Abendkasse, wie Mellinghoff schätzte. Im Vergleich zu vergangenen Vorstellungen waren das deutlich weniger Tickets. „Das Wetter hat den Vorverkauf ausgebremst“, ist sich der Kinobetreiber sicher. Und auch die Prognose für den Freitagabend habe bei vielen für Zurückhaltung gesorgt.

Doch nicht alle ließen sich davon abschrecken. Zahlreiche der Besucher, die es sich auf den Stühlen des Open-Air-Kinos gemütlich machten, hatten sich neben Decken und Kissen auch Regenjacken und -capes mitgebracht. So wie Anita Schaub und Katja Hente. Die Frauen aus Ehlen waren nicht zum ersten Mal beim Open-Air-Kino in Istha. „Es ist jedes Mal eine schöne Atmosphäre“, sagten sie.

Nach dem Kino war dann ein weiterer Programmpunkt geplant. Denn fehlen durften auf keinen Fall die Band „Maui“ – „Musiker aus Istha“. Mit ihrem Auftritt werde der Abend abgerundet, so Wolfgang Hensel. (Hanna Maiterth)