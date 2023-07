Freiwillige Helfer und Gastgeber für Windkunstfestival in Wolfhagen gesucht

Von: Bea Ricken

Das Windkunstfestival „Bewegter Wind“, das vom 13. bis 27. August bei Nothfelden und Philippinenburg veranstaltet wird, geht in die heiße Phase.

Es werden jetzt Aufbauhelfer für das Event und Gastgeber für 50 Künstler aus 15 Ländern gesucht.

Wer Lust hat, in der Vorbereitungswoche beispielsweise einem Künstler beim Aufbau zu unterstützen, jemanden am Bahnhof abzuholen oder beim Kochen für die Künstler zu helfen, soll sich per Mail oder telefonisch beim Verein „Bewegter Wind“ melden. „Es macht wirklich Freude, so eine Ausstellung als Gesamtbild wachsen zu sehen und die Künstler aus aller Welt bei der Arbeit in der Landschaft zu begleiten“, sagt Festivalorganisatorin Reta Reinl.

Interessante Einblicke in die Welt der Künstler gibt es auch für Gastgeber, die bereit sind, ihr Gästezimmer oder Apartment (ohne Verpflegung) kostenfrei für die Künstler zur Verfügung zu stellen. Dabei geht es um die Aufbauwoche vom 7. bis 13. August, das Performancewochenende vom 18. bis 20. August und das letzte Wochenende vom 26. und 27. August.

Die Organisatoren haben jetzt auch von allen 50 teilnehmenden Künstlern Informationen zusammengetragen, die Interessierte auf der Webseite des Events abrufen können.

Das internationale Festival findet als Wettbewerb alle zwei Jahre an wechselnden Orten in Nordhessen statt. Zu den diesjährigen Förderern der Großveranstaltung in Wolfhagen zählen der Landkreis Kassel, die Stadt Wolfhagen, die Kasseler Sparkasse, das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die Stadtwerke Wolfhagen, die Bürgerenergiegenossenschaft Wolfhagen sowie die Culturwerkstatt Frankenberg, Agil und das Autohaus Ostmann.

Gemeinsam sorgen sie dafür, dass auf Eintrittsgeld verzichtet werden kann. Sie finanzieren außerdem Preisgelder für herausragende Kunstwerke.

bewegter-wind.de

Kontakt: Verein zur Förderung der Windkunst und interkultureller Kommunikation, Tel. (+49) 06 454 - 1 445 mail@bewegter-wind.de (Bea Ricken)

Von Kasachstan nach Nothfelden: Die Performance mit dem Stoff aus Seide stammt von Walerija Peter, die zu den Künstlerinnen des Festivals gehört. Das Video wurde in ihrer Heimat, der kasachischen Steppe, gedreht. © privat