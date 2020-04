Friseur- und Nagelstudios aus dem Wolfhager Land geben Tipps für Zuhause

So schafft es jeder bis zum nächsten Termin: Tipps und Tricks zur Nagelpflege gibt es im Internet reichlich.

Den Ansatz schnell selber Zuhause nachfärben oder die herausgewachsenen künstlichen Fingernägel selbst kürzen: Davon Friseure und Nageldesigner ab. Weitere Tipps lesen Sie hier.

Wolfhager Land –Viel zu lange Haare, ein unschöner Ansatz, oder aber herausgewachsene künstliche Fingernägel: Corona lässt die schlimmsten Albträume schönheitsbewusster Frauen wahr werden, denn auch Friseure, Nagelstudios und sonstige Beautysalons sind dicht. Wann es weitergeht? Das steht in den Sternen, und so bleibt Vielen nichts anderes übrig, als bis zum nächsten Besuch beim Profi die akutesten Schönheits-Probleme selbst in den Griff zu bekommen.

„Jetzt sehen die Menschen erst einmal, wie selbstverständlich die regelmäßigen Besuche bei den Schönheitsdienstleistern geworden sind“, sagt Catherine Frimmel, die mit ihrem Zierenberger Unternehmen Catherine Nail Collection zu den weltweit führenden Ausstattern von Fingernagelstudios zählt. Seit die geschlossen sind, werde sie von Kundenanfragen regelrecht überrollt.

Lieber nicht mit Fräser und anderen Gerätschaften an den eigenen Nägeln werkeln, rät Fingernagelexpertin

„Viele wollen, dass wir unser Material nun auch Endkunden zur Verfügung stellen, also denjenigen, die sonst in den Studios auf das Können der Naildesigner vertrauen“, berichtet Frimmel, die sich darauf aber nicht einlassen will. Frauen, die ihre herausgewachsenen Nägel nicht mehr sehen können, rät sie dringend davon ab, mit Fräser, Lichtgerät und Co. selbst Hand anzulegen, denn damit könne man sich mehr schaden als helfen.

+ Lieber auf den Profi warten: Für künstliche Fingernägel braucht es eine professionelle Ausbildung, deshalb rät Catherine Frimmel dringend davon ab, selbst Hand anzulegen. © Sascha Hoffmann

„Nicht umsonst durchlaufen seriös arbeitende Naildesigner eine professionelle Ausbildung“, sagt sie und kann nur den Kopf schütteln, dass viele ihrer Mitbewerber gerade Homesets auf den Markt werfen, nur um möglicherweise durch Corona entstandene Verluste aufzufangen. Sie selbst setzt auf Aufklärung. „Viele haben die nötigen Produkte ohnehin zuhause, für alle anderen haben wir ein Set zusammengestellt, das wir nicht überteuert, sondern stark vergünstigt anbieten, schließlich wollen wir auch nach der Krise viele glückliche Kunden in den Nagelstudios sehen.“

Ruhe bewahren, statt den Ansatz selbst zu färben, heißt die Devise

So sieht das auch Ellen Mellinghoff, die trotz Schließung noch allerhand zu tun hat in ihrem Friseursalon in Wolfhagen. „Auch uns erreichen viele Fragen von Kunden, die die Zeit bis zu ihrem nächsten Termin irgendwie überbrücken müssen“, erzählt die Wolfhagerin, die gern mit Tipps und passenden Produkten aushilft.

„Generell rate ich, Ruhe zu bewahren und etwa bei einem Ansatz zu warten, bis die Friseure wieder geöffnet haben“, so Mellinghoff, die von Farben aus dem Drogeriehandel nicht generell abraten, aber auch keine Empfehlungen aussprechen wolle, da sie diese nicht kenne. „Lieber ermuntere ich, die Haare zu pflegen und ihnen eine Pause zu gönnen, das tut nämlich auch mal gut und könnte sogar der Start zu einer Typveränderung sein“, so die Friseurin, die weiß, dass Experimente zuhause schnell in einem Fiasko enden können.

+ Versorgt Kunden mit Produkten zur Haarpflege: Ellen Mellinghoff vom Wolfhager Haarstudio Filmschnitt. © Sascha Hoffmann

„Aktuell sind wir nicht da, um eventuelle Fehler zu reparieren, das sollten alle im Hinterkopf haben“, sagt Mellinghoff, die bislang noch für alle Probleme ihrer Kunden eine Lösung gefunden hat. „Ob Flechtzöpfe, Hochsteckfrisuren oder auch ein neues Gel-Styling - mit etwas Kreativität und Ausdauer kann jeder bis zum Ende der Krise durchhalten“, ist sie sich sicher und verspricht: „Sobald es wieder losgeht, bin ich für meine Kunden da, wer seine Termine aufgrund von Corona nicht wahrnehmen konnte, wird als erstes einen neuen bekommen.“

Service

Tipps und Tricks zur Überbrückung bis zum nächsten Termin im Nagelstudio bietet Catherine Nail Collection kostenfrei unter www.catherine.de

Ellen Mellinghoff vom Wolfhager Haarstudio Filmschnitt ist telefonisch für Fragen und Produktbestellungen unter 05692-997899 erreichbar.