Frühling belebt den Arbeitsmarkt im Wolfhager Land

Wolfhagen - Einstellungen in der Gastronomie und in den Außenberufen lassen die Arbeitslosenzahlen im März purzeln. Die Arbeitslosenquote im Wolfhager Land sinkt auf 3,6 Prozent.

Das Frühjahr belebt den nordhessischen Arbeitsmarkt und lässt die Arbeitslosenzahlen im März purzeln. Gegenüber Februar sind sie sogar deutlicher als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre gesunken. Erfreuliche Minuswerte beherrschen aber auch den Vergleich zum Vorjahr. Im Wolfhager Land beträgt die Arbeitslosenquote im März 3,6 Prozent, 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat.

Saisonüblich lässt die Frühjahrsbelebung die Arbeitslosenzahlen sinken“, zeigt sich Agenturchef Detlef Hesse wenig überrascht. Als erfreulich wertet der Arbeitsmarktexperte, dass alle Personengruppen von der positiven Entwicklung profitieren konnten.

Dass sich der Abbau der Arbeitslosigkeit auch in den nächsten Monaten in diesem Tempo fortsetzt, bezweifelt der Agenturleiter: „Aktuell handelt es sich um einen saisonalen Effekt, weil nach der kalten Jahreszeit beispielsweise in den Außenberufen oder in der Gastronomie wieder vermehrt Personal eingestellt wird. Kurz- bis mittelfristig ist zwar nicht mit einem eklatanten Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen, aber ihr Abbau wird mutmaßlich langsamer werden.“

Die Arbeitslosigkeit hat sich verringert

Die Arbeitslosigkeit im Wolfhager Land hat sich von Februar auf März um 30 auf 780 Personen verringert. Das waren 45 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Damals belief sich die Quote auf 3,9 Prozent. Dabei meldeten sich 217 Personen neu oder erneut arbeitslos, 25 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 239 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–15).

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 697 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 57 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 650 Abmeldungen von Arbeitslosen (–45). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März um 26 Stellen auf 184 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 29 Stellen mehr. Arbeitgeber meldeten im März 42 neue Arbeitsstellen, 12 weniger als vor einem Jahr.

Der Arbeitsmarkt in Zahlen

Deutschland: Februar 2019: 2,373 Mio. Arbeitslose, minus 32 886 gegenüber Januar 2019. Die Quoten: 5,3 % unverändert gegenüber Januar 2019 und gegenüber 5,7 % im Februar 2018.

Hessen: Februar 2019: 155 679 Arbeitslose, minus 1186 gegenüber Januar 2019. Die Quoten: 4,6 % unverändert gegenüber Januar 2019 und gegenüber 5,0 % im Februar 2018.

