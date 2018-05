FSV Wolfhagen will nachlegen

„Der Druck liegt klar auf Wolfhagen.“ Das sagt Jens Alter, Trainer der SG Calden/Meimbressen, der mit seiner Mannschaft im Programm der Fußball-Gruppenliga am Sonntag, 15 Uhr, beim FSV Wolfhagen auf dem Prüfstand steht. In der Tat. Während die Vereinigten vom Kaiserplatz als Tabellenneunter mit einem Elf-Punkte-Vorsprung zur Abstiegszone relativ entspannt aufspielen können, stehen die gastgebenden Rot-Weißen von Coach Halil Inan unter Zugzwang. Sie sind zum Dreier verdammt, um das drohende Abstiegsgespenst auf Distanz zu halten.

Denn die Hausherren sind mit lediglich einem Vier-Zähler-Polster direkt vor den Fahrstuhlplätzen Richtung Tieferklassigkeit postiert. Da war nach einer längeren Durststrecke von fünf punktlosen Begegnungen der vorsonntägliche 2:0-Erfolg in Immenhausen Gold wert, wobei den Wölfen, wollen sie ihre Haut endgültig retten, auch das Hinspielergebnis nicht so viel bringen würde. Da lagen sie auf dem Kaiserplatz schon mit 0:2 im Hintertreffen, um dann doch noch durch die Tore von Kevin Simpson und Demetrio D’Agostina ein 2:2 mitzunehmen.

Jens Alter sieht seine Elf nach dem Gewinn des Kreispokals keineswegs in der Favoritenrolle. „Die Wolfhager waren für uns schon immer ein unbequemer und unberechenbarer Gegner. Hinzu kommt, dass ich verletzungsbedingt auf gut eine Hand voll Stamm- und Schlüsselspieler verzichten muss. Wir gehen personell im moment auf dem sprichwörtlichen Zahnfleisch. Trotzdem ist es natürlich unser Bestreben, etwas mitzunehmen.“

Die statistischen Fakten dafür sind gar nicht so schlecht. In den bisherigen 13 Auswärtsaufgaben verbuchten die Vereinigten mit sechs Siegen und zwei Remis die Hälfte ihrer derzeitigen 39 Punkte. Und sie haben mit Dennis Dittmer (26) und Marc Zuschlag (8) zwei Vollblut-Vollstrecker in ihren Reihen, die zusammen fast schon so oft trafen wie Wolfhagen (35) insgesamt. Dittmer entschied ja beim 2:1-Erfolg im Kreispokalfinale gegen Balhorn im Doppelpack die Partrie quasi im Alleingang.

Dies alles kann und darf für Inan und seine Spieler jedoch alles nur Zahlenspielerei sein. Denn mit einem Drei-Punkte-Gewinn können die Wolfhager dann in die noch anstehenden zwei Pflichtaufgaben, zu Hause gegen Fürstenhagen und bei Türkgücü Kassel ohne Druck und Nervenflattern gehen. (zih)