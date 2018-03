FSV Wolfhagen will den punktgleichen OSC Vellmar II besiegen

Wolfhagen. In der Fußball-Gruppenliga hat der FSV Wolfhagen am Sonntag, 15 Uhr, erneut Heimrecht.

Gespielt wird wieder auf dem Hartplatz an der Liemecke, ein Geläuf, für das die Hausherren noch nie Sympathie empfanden. Als Gegner erwarten die Wölfe den OSC Vellmar II.

5:0 in der Vorrunde

Die Gastgeber haben gute Erinnerungen an den kommenden Gegner. Im Hinspiel behielt der FSV auf dem Vellmarer Kunstrasen durch die Treffer von Demetrio D’Agostino (2), Kamil Turan (2) und Dustin Taege mit 5:0 die Nase vorne.

So einen leichten Spaziergang erwartet Halin Inan diesmal nicht: „Die Hessenligareserve ist mit zwei Siegen sehr gut aus der Winterpause gekommen und will ihren Höhenflug natürlich nahtlos fortschreiben“, warnt der FSV-Trainer und fügt an: „Uns steht ein schweres Spiel bevor, das wir aber unbedingt zu unseren Gunsten entscheiden wollen.“

Neuzugang Bal fehlt

Einen Favoriten auszumachen ist schwierig. Wolfhagen ist Tabellenachter, direkt dahinter mit der gleichen Punktzahl (25) die Mannschaft von Coach Alfred Igel. Der Sieger baut den Vorsprung zur Gefahrenzone auf neun Punkte aus. Die Gastgeber bangen um die Einsätze der angeschlagenen Timo Wiegand, Rafael Gorzel, Jannik Schaake und Kamil Turan.

Neuzugang Ömer-Faruk Bal fehlt wegen einer Rotsperre. (zih)