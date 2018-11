Fundgrube für Leseratten im Alten Rathaus

Wolfhagen. „Trotz der fortschreitenden Digitalisierung erfreut sich unsere bewährte gute, alte Stadtbücherei ungebrochen großer Beliebtheit bei den Bürgern der Stadt Wolfhagen.“

Dieses Fazit bilanziert Marie-Luise Hupfeld, die zusammen mit Karin Klamt und Elfi Haupt die städtische Bücherei ehrenamtlich mit betreut. Jetzt feiert man den 70. Geburtstag der im Alten Rathaus untergebrachten Bücherei.

Für kleine und große Leseratten ist die Stadtbücherei eine wahre Fundgrube, füllen doch fast 12 000 Medien die Regale. Nicht nur gedruckt und gebunden, sondern es gibt auch eine Auswahl an modernen Hörbüchern. Das Gesamtspektrum umfasst den kompletten Büchermarkt. Angefangen von den neuesten Bestsellern, über Unterhaltungsliteratur, bis hin zum Lesestoff für Hobby-Heimatforscher, Bastler, Gärtner, Philosophen, Philanthropen. Es gibt Reiseführer und -berichte oder medizinische Ratgeber. Ganz besonders stolz ist das Betreuungsteam auf den großen Fundus an Kinder- und Jugendbüchern, besonders für das Kindergarten- und Grundschulalter. Marie-Luise Hupfeld: „Wir legen ganz großen Wert darauf, in allen literarischen Bereichen immer auf dem neuesten Stand zu sein. Denn die Stadtbücherei als Treffpunkt für Menschen aller Altersstufen lebt von der Vielfalt ihrer Nutzer und von der Vielfalt ihrer Medien.“

Wie beliebt die Bücherei ist, belegen die jährlichen Ausgabezahlen von rund 5000 Büchern zu einem Schnäppchenpreis. Denn der Lesespaß kostet pro Jahr für die ganze Familie gerade einmal zehn Euro.

Angefangen hat alles im November 1948. Nach der Entfernung des nationalsozialistischen Buchbestandes in der zuvor bestehenden Stadtbücherei hob Landgerichtsdirektor Klippert mit 403 neuen Bänden die Bücherei wieder aus der Taufe. Aufgestockt werden konnte der Bestand durch eine Spende „schöngeistiger Literatur“ aus dem Kasseler Amerika-Haus. Als Klippert nach Kassel verzog, übernahm Stadtinspektor Richard Ludwig ehrenamtlich die Büchereileitung. Später unterstützt von seiner Ehefrau und Kunstmaler Wilhelm Fischer. Auf Ludwig folgten Waltraud Heise und Heidi Wiechert, ehe 2005 das Aus drohte. Die Stadtverordnetenversammlung erwog aus Kostengründen die Bücherei zu schließen. Daraufhin übernahm der Kulturverein die Trägerschaft und konnte Marie-Luise Hupfeld für die ehrenamtliche Leitung gewinnen, seit 2010 unterstützt von Karin Klamt und Elfi Haupt. Öffnungszeiten sind montags von 14.30 bis 17 und und donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr.