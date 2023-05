Gärtner öffnen ihre privaten Oasen beim Programm „GartenLiebe“

Von: Hanna Maiterth

„GartenLiebe“ im Naturpark: (von links) Heike Dietrichkeit und Julia Schüßler von der Touristischen Arbeitsgruppe (TAG) Naturpark Habichtswald zeigen das Programm für 2023. © Hanna Maiterth

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die Touristische Arbeitsgruppe (TAG) Naturpark Habichtswald das Programm „GartenLiebe“. 23 Veranstaltungen finden in diesem Rahmen statt.

Wolfhager Land – Wer schon immer mal einen Blick in den Küchengarten von Schloss Riede in Bad Emstal werfen und einen Streifzug über eine Walnusswiese im Stadtgebiet Breuna machen wollte, der sollte das Programm „GartenLiebe“ genauer unter die Lupe nehmen. Denn ab jetzt öffnen Gärtnerinnen und Gärtner zwischen Breuna und Gudensberg wieder ihre privaten Oasen. „Jeder Garten ist ganz besonders“, sagt Heike Dietrichkeit, Geschäftsführerin der Touristischen Arbeitsgruppe (TAG) Naturpark Habichtswald.

23 Veranstaltungen hält das Programm 2023 bereit. Organisiert von TAG Naturpark Habichtswald und finanziell unterstützt vom Energieversorger EAM, findet die „GartenLiebe“ nun mittlerweile zum sechsten Mal statt. Die Veranstaltungen, die entweder in privaten Gärten oder in öffentlichen Parks angeboten werden, laufen erstmals bis November.

Die die Palette ist breit. Es gibt neben Führungen, Vorträge und Workshops sowie Lesungen und Konzerte. Gastgeber sind dabei in der Regel Privatleute. Bei einigen wenigen stehen Flora und Fauna auch beruflich im Mittelpunkt, bei manchen sind Vereine und Kommunen Gastgeber und ansonsten sind viele Hobbygärtner dabei, wie TAG-Mitarbeiterin Julia Schüßler sagt. „Sie alle sind leidenschaftliche und passioniert Gärtner.“

Wert haben Dietrichkeit und Schüßler bei dem Programm auf eine Mischung aus Wissensvermittlung, Kulturprogramm und Mitmachangeboten gelegt. „Wir achten auch darauf, dass die Kulturschaffenden und Kreativen aus der Region kommen“, sagt Dietrichkeit. Einige Veranstaltungen sind kostenfrei und ohne eine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Bei anderen ist wiederum eine Anmeldung nötig und es wird Eintritt genommen. „Es sind keine Massenveranstaltungen“, erklärt Dietrichkeit. Mancherorts sei das auch überhaupt nicht möglich. „Durch den historischen Küchengarten können wir keine 60 Leute durchjagen. Auch bei Führungen ist es schwer. Die Besucher sollen schließlich alles mitbekommen.“ In der Vergangenheit ist die TAG gut damit gefahren. Beobachten konnten die beiden Frauen, dass viele junge Besucher dabei seien. Diese holten sich neben Inspiration für den eigenen Garten auch Tipps von den Gastgebern. „Sie wollen weg von den wenig ästhetischen und umweltfreundlichen Steingärten.“

In diesem Jahr haben die ersten Veranstaltungen bereits stattgefunden. Die Nachfrage beim Publikum sei gut gewesen, blickt Heike Dietrichkeit, Geschäftsführerin der TAG Naturpark Habichtswald, zurück. „Wir hatten einen erfolgreichen Start.“ So soll es nun weitergehen. Schon am 20. Mai findet die nächste Veranstaltung unter dem Titel „Gartentipps am Weltbienentag an der Hummelwerkstatt“ statt. Gastgeber sind die Stadt Naumburg und der Verein „Raum für Natur“.

Hinweis: Programmhefte für die Veranstaltungen von „GartenLiebe“ liegen unter anderem in den Rathäusern der TAG-Kommunen aus. naturpark-habichtswald.de