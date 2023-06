Gedenkstätte erinnert an NS-Zwangsarbeiter in Wolfhagen: Junger Historiker gab Anstoß

Von: Paul Bröker

Kaum wiederzuerkennen: der Grabstein des ukrainischstämmigen Zwangsarbeiters Gabriel Kulczycki (1897–1961). Steinmetz Wolfgang Leffringhausen, Mitglied im Arbeitskreis, hat ihn wieder hergerichtet. © Wolfgang Leffringhausen

Der Historiker Phillip Landgrebe hat das Schicksal von Zwangsarbeitern in Wolfhagen mit einem Arbeitskreis aufgearbeitet. Jetzt wird ein Gedenkort eingeweiht. Darüber spricht er im Interview.

Wolfhagen – Auch in Wolfhagen mussten in der NS-Zeit Menschen Zwangsarbeit leisten. Der Historiker Phillip Landgrebe ist auf dem Wolfhager Friedhof auf den Grabstein eines Zwangsarbeiters gestoßen, der Grundlage eines Denkmals ist, das morgen offiziell enthüllt wird. „Man könnte es als eine Art Hobby neben meiner akademischen Forschung sehen“, sagt der 27-Jährige über seine Nachforschungen zur Zwangsarbeit in Wolfhagen.

Auf einer Tafel stehen dann auch die Namen von acht weiteren Zwangsarbeitern, die in Wolfhagen begraben sind. Bei der Einweihung, die am Freitag ab 17 Uhr auf dem Friedhof in Wolfhagen stattfindet, präsentiert der Arbeitskreis „NS-Zwangsarbeit und Friedhof Wolfhagen“ seine Arbeit. Ab 18 Uhr hält Phillip Landgrebe einen Vortrag im Evangelischen Gemeindezentrum. Die HNA hat mit ihm im Vorfeld gesprochen.

Phillip Landgrebe (Historiker) © Privat/nh

Zur Person Phillip Landgrebe (27) ist in Wolfhagen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er studierte Geschichte in Kassel und schloss mit einem Master in Geschichte und Öffentlichkeit ab. Aktuell promoviert er an der Uni Kassel in Mittelalterlicher Geschichte und ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er promoviert über die Rezeption eines spätmittelalterlichen Berichts über das Heilige Land.

Wie sind Sie auf das Thema Zwangsarbeit aufmerksam geworden?



Ich bin darüber gestolpert wegen des Grabsteins, der nun zentraler Punkt der Gedenkstätte sein wird. Diesen Stein, der jetzt gereinigt ist, habe ich als Besucher des Friedhofs wahrgenommen, als ich dort selbst Gräber von Verwandten besucht habe. Dieser Grabstein, der ja eine ungewöhnliche Form hat, in der Hecke stand – völlig unbeachtet, ohne Inschrift –, der war für mich schon damals auffällig und somit der Beweggrund, herauszufinden, was es damit auf sich hat. Ausgehend von diesem Grabstein bin ich überhaupt erst auf das Thema Zwangsarbeit in Wolfhagen aufmerksam geworden.



Was haben Sie dabei herausgefunden?



Was mich überrascht hat, war, dass die Zwangsarbeiter nach 1945 nicht einfach verschwunden sind. Viele Menschen sind nach dem Krieg in Wolfhagen geblieben. Ich weiß zumindest von einer Familie, die von einem polnischen Zwangsarbeiter gegründet worden ist, der hier in Wolfgang geblieben ist und von dem auch immer noch Verwandte hier leben. Hinter der Zwangsarbeit stehen Schicksale von Menschen, die ein Leben lang physisch und psychisch davon gezeichnet waren und die ganz große Probleme hatten, wieder ein normales Leben führen zu können.



Welches Ausmaß hatte denn Zwangsarbeit im Wolfhager Land?



Zuallererst ist es wichtig, mit einem Vorurteil aufzuräumen, das viele Menschen mit Zwangsarbeit verbinden. Das Erste, was den meisten in den Sinn kommt, sind oftmals große Fabriken, in denen viele Zwangsarbeiter auf engem Raum schwer arbeiten mussten, zum Beispiel in kriegswichtigen Betrieben oder in der Medizinherstellung. So etwas hat es auch in Wolfhagen gegeben: bei der „Muna“, der Lufthauptmunitionsanstalt in Gasterfeld. Aber das ist tatsächlich nur ein Teil, wenn wir über die ländliche Region reden. Zwangsarbeit war hier in der Region auch ganz viel Zwangsarbeit in kleinen Betrieben und vor allem in der Landwirtschaft.

Die Zwangsarbeiter waren also mitten in der Gesellschaft?



Genau, die Zwangsarbeiter waren nicht irgendwo in einer Baracke eingesperrt, sodass zu ihnen niemand Kontakt hatte, sondern Zwangsarbeit bedeutete, dass eigentlich in jedem kleinen Dorf in den Häusern Zwangsarbeiter untergebracht waren, die mit der heimischen Bevölkerung zusammen gelebt haben. Die Menschen in Wolfhagen können sich ganz einfach die Fragen stellen: Haben in meiner Straße Zwangsarbeiter gelebt? Haben in dem Haus, in dem ich aktuell lebe, Zwangsarbeiter gelebt? Das hilft sehr, um das für sich selbst nahbarer zu machen. Damit verbunden sind Schicksale, für die man als Mensch in der Regel automatisch Empathie empfindet.



Was heißt das genau?



Das war teilweise wirkliche Knochenarbeit, die die Zwangsarbeiter leisten mussten. Hinzu kam die massive Unterversorgung. So sind die Zwangsarbeiter, die auf dem Wolfhager Friedhof begraben sind, größtenteils wegen Unterversorgung und Krankheiten gestorben. Das geht einem nahe. Dort stehen auch die Namen von zwei Kindern, die Zwangsarbeiterpaare hier in Wolfhagen bekommen haben und die ebenfalls gestorben sind. Das kann einen gar nicht kaltlassen, würde ich sagen.

Was bedeutet es Ihnen, dass es jetzt auch dank Ihrer Initiative einen Ort des Gedenkens gibt?



Das bedeutet mir sehr viel. Ich möchte jedoch betonen, dass das nicht nur meine Arbeit gewesen ist, sondern wir als Arbeitskreis zusammengearbeitet haben. Darüber hinaus hatte ich während meiner Recherche und danach mit ganz vielen Menschen hier in der Umgebung Kontakt: vom Gemeindebüro, Rathaus, Archiven, Heimatverein bis hin zu interessierten Einzelpersonen. Was ich dabei häufig gehört habe, war: „Da müsste man eigentlich was machen.“ Dass das jetzt tatsächlich passiert, freut mich sehr.



Was sind die nächsten Schritte?



Es reicht nicht, zu sagen: „Damit ist es nun getan.“ So funktionieren Gedenkorte nicht. Dann hätten wir keinen Gedenkort gebraucht, dann hätte vielleicht auch ein einmaliger Vortrag gereicht. Stattdessen soll die Gedenkstätte auf dem Friedhof ein pädagogischer Gedenkort sein, zu dem Schulklassen aus Wolfhagen gehen können und diesen Ort als Ausgangspunkt nutzen können, um über dieses doch recht schwierige Thema sprechen zu können.



Was können Einzelpersonen beitragen, die mit der Wissenschaft nichts zu tun haben?



Die Forschung hat sich bislang sehr auf den Bereich der industriellen Zwangsarbeit konzentriert. Was die Zwangsarbeit in der Landwirtschaft angeht, gerade in so ländlichen Regionen wie dem Landkreis Kassel, da ist hingegen wenig passiert. Tatsächlich könnten sich also Gruppen für ihre Umgebung mit dem Thema auseinandersetzen, zum Beispiel Heimatvereine, aber auch Arbeitskreise oder selbst Einzelpersonen.



Diese könnten versuchen herauszufinden, welche Personen während des Krieges hier arbeiten mussten und was mit diesen Personen passiert ist. Die Arolsen Archives bieten zum Beispiel ein leicht zugängliches Online-Archiv, worüber man von zu Hause aus auf einen großen Teil der Dokumente zugreifen und die auch ganz wunderbar nach Namen und zum Teil Orten durchsuchen kann. Probieren Sie die Suche doch selbst einmal aus.



(Paul Bröker)