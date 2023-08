Räume stehen bald wieder komplett der Kirche zur Verfügung

Von: Antje Thon

Das Gemeindezentrum an der Hans-Staden-Straße: Die Kita zieht bald aus. Nach Malerarbeiten und Rückbauten durch die Stadt Wolfhagen kann die Kirchengemeinde wieder über beide Etagen verfügen. © Antje Thon

Für drei Jahre war das evangelische Gemeindezentrum Wolfhagen Heimat für knapp 50 Kita-Kinder. Das wird sich demnächst ändern.

Wolfhagen – Die Mädchen und Jungen, die noch nicht eingeschult werden, wechseln am 5. September in die Kita Ritterburg, deren Eröffnung in der alten Burg nun bevorsteht. Das Erdgeschoss des Gemeindezentrums wird dann wieder der Kirchengemeinde zur Verfügung stehen.

Und die wartet zum Teil händeringend auf die zusätzlichen Kapazitäten, sagt Kirchenvorstandsvorsitzende Kerstin Nordmeier. Mehrere Spielkreise, die Jungschar, Konfirmanden, Chöre, Instrumentalgruppen, Posaunenchor und die Ausschüsse der Kirchengemeinde teilen sich seit drei Jahren den Platz in der oberen Etage. Da werde es manchmal schon eng. „Wenn die Kita im September raus ist, wird sich die Gemeinde relativ schnell ausbreiten“, sagt Nordmeier.

Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn es gibt auch Zeiten, etwa die Vormittage und Wochenenden, für die die Kirchengemeinde neue Nutzergruppen sucht. Der Kirchenvorstand trägt sich mit dem Gedanken, die Räumlichkeiten im Erdgeschoss zu vermieten für Familienfeiern und andere Nutzergruppen. Immer wieder würde es Anfragen geben für kleinere Konzerte oder Aufführungen von Puppentheatern. Das Gremium tüftelt derzeit an einem Konzept, das ebenfalls eine Preisliste beinhalten soll. Denn es stehe außer Frage, dass die Gemeinde auch Geld einnehmen müsse, so Nordmeier. Umgesetzt werde das Vorhaben nicht vor dem kommenden Jahr.

Als Übergangskita gut geeignet

Wenn die Übergangskita die Räumlichkeiten verlassen habe, würden die Räume gestrichen und die kinderspezifischen Einbauten entfernt, sagt Wolfhagens Hauptamtsleiter Kai Liebig. Dazu zählten Garderoben, Sprossenwände im Bewegungsraum, Mobiliar und die sanitären Einrichtungen. Die Möbel würden in der Kita Ritterburg wiederverwendet. An einigen Gerätschaften, etwa an Spielelementen im Außenbereich, habe die Kirche Interesse angemeldet. „Wir sind wirklich froh, dass wir die Einrichtung der Kirche nutzen konnten. Für eine Übergangskita hatte sie eine tolle Qualität“, sagt Liebig, in dessen Ressort die Kinderbetreuung in den Kitas der Stadt Wolfhagen fällt.

Über die künftige Aufteilung der Räume hat sich der Kirchenvorstand bereits Gedanken gemacht. Die Küche soll nach Angaben von Kerstin Nordmeier ins Foyer wandern und einen offenen Charakter bekommen. „Auch hätten wir gerne eine barrierefreie Toilette“, sagt sie. Diese koste aber Geld und werde wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt, dann vielleicht mithilfe von Fördermitteln.

Die Stadt Wolfhagen hatte vor über drei Jahren dringend nach Räumlichkeiten gesucht, um die so dringend benötigte Kita-Plätze zu schaffen. Die evangelische Kirchengemeinde bot ihre Unterstützung an. Ohne deren Hilfe hätte die Kommune Container aufstellen müssen, diese Variante wäre doppelt so teuer geworden. An den Umbaukosten beteiligte sich die Stadt mit 275 000 Euro, es entstanden im Erdgeschoss zwei Gruppenräume, ein Bewegungsraum, Küche und sanitäre Räume. Aber auch die Landeskirche, der Kirchenkreis und die Kirchengemeinde hatten vor drei Jahren 225 000 Euro in die Modernisierung investiert. (Antje Thon)