Auf kurzem Weg zur schnellen Hilfe

Philippinenburg – Er sei alles andere als schmerzempfindlich, sagt Gerhard Schwarz. „Da kann ich schon eine Menge aushalten.“ Im Mai 2015 kam aber auch der 69-jährige Philippinenburger an seine Grenzen.

Der Tag, er erinnert sich noch genau an den 6. Mai, fing etwas hektisch an. Keine Zeit fürs Frühstück, er war verabredet im Rathaus mit einem ehrenamtlichen weiteren Kollegen von der Marktkommission. Zu zweit wollten sie von Geschäft zu Geschäft in Wolfhagen marschieren, um die Gewinne für die Viehmarktkommission auszuzeichnen.

Um 9 Uhr machte man sich auf den Weg, gegen Mittag war die letzte Station, das Gartencenter Bachmann, erreicht. Beim Aussteigen aus dem Auto hat Gerhard Schwarz unerträgliche Krämpfe und Schmerzen. „Es hat sich angefühlt, als wäre irgendetwas im Bauch kaputt“, erinnert er sich, auch an die Übelkeit, die ihn überkam.

Schwarz beißt die Zähne zusammen. „Ich habe gedacht, das geht wieder weg, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich nichts gegessen hatte.“ Die Schmerzen bleiben, werden eher noch heftiger, als er gegen 13 Uhr mit dem Auto allein nach Hause fährt. Dort ist eigentlich Mittagessen angesagt, aber allein der Gedanke an Essen und der Geruch verstärken die Übelkeit. „Ich bin ums Haus gelaufen, dann im Haus die Treppen hoch und runter, dachte, es sind Blähungen und die gehen so weg.“ Stattdessen wird ihm zu den Schmerzen und zur Übelkeit auch noch schwindelig.

Ihm wird endgültig klar, dass er medizinische Hilfe benötigt. Von seinem Wohnort Philippinenburg bis zum Wolfhager Krankenhaus sind es zwei Kilometer. Und schon immer, wenn es bei einem der Familienmitglieder kritische Momente in Sachen Gesundheit gab, war die Wolfhager Klinik Anlaufstation. So auch an diesem Tag.

Gerhard Schwarz quält sich auf den Beifahrersitz, seine Frau Erika chauffiert ihn innerhalb von drei Minuten in die benachbarte Klinik, direkt zum Eingang der Notaufnahme. Zeitgleich kommt ein Rettungswagen an, ein Mädchen steigt aus, humpelt Richtung Eingang, ein Arzt und eine Krankenschwester, kommen ihr entgegen.

Als Gerhard Schwarz aus dem Auto steigt, stöhnend, gekrümmt und sich den Bauch haltend, schnappt ihn sich der Mediziner sofort, die Krankenschwester kümmert sich um das Mädchen aus dem Krankenwagen. „Dann ging alles sehr schnell“, sagt Schwarz: Schmerzmittel, Blutabnahme, Ultraschall, Röntgen. „Eine Viertelstunde später war schon das Ergebnis da“, erzählt er weiter. „Ich hatte eine lebensgefährliche Bauchspeicheldrüsenentzündung mit abnormal hohen Entzündungswerten.“

Schwarz kommt auf die Intensivstation, ist froh, dass er nicht nach Kassel verlegt wird: „Die Wegstrecke nach Kassel mit den Erschütterungen unterwegs hätte ich nicht ausgehalten.“ Und seine Frau Erika ergänzt: „In Kassel hätten sie auch nicht mehr machen können als in Wolfhagen. Aber ob die sich da so um ihn gekümmert hätten, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt.“ Dann wird der Rentner an eine Dosierpumpe angeschlossen, mit der ihm kontinuierlich Morphium verabreicht wird. Endlich lassen die Schmerzen nach. „Eigentlich sollte ich ins künstliche Koma gelegt werden wegen der Schmerzen, das wollte ich aber nicht.“

14 Tage wird Gerhard Schwarz auf der Wolfhager Intensivstation behandelt, insgesamt bleibt er vier Wochen in der Klinik. Essen kann und will er zunächst nicht. Er verliert an Gewicht, wird schwächer. „Bis Dr. Raum mit mir Klartext geredet hat“, sagt Schwarz. Er zwingt sich zu den ersten kleinen Portionen Kartoffelbrei. „Von da an ging es wieder bergauf.“ Die Medikamente, mit denen er behandelt wird, schlagen ebenfalls an. „Klar, das wäre in Kassel auch der Fall gewesen. Aber hier in Wolfhagen kam das Fürsorgliche dazu. Hier hat man sich gefühlt wie bei Mutter zuhause. Da bist du noch Mensch und keine Nummer.“

Letztlich hat es Gerhard Schwarz geschafft und ist dem Wolfhager Krankenhaus sehr dankbar, denn: „Bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung mit derart schlechten Werten hat man schlechte Überlebenschancen.“

Rubriklistenbild: © Norbert Müller