"Das Gerhards" für kulinarisches Angebot ausgezeichnet

Restaurant in Niederelsungen erhielt jetzt die Auszeichnung Hessen á la carte.

Das erst im Mai dieses Jahres eröffnete Restaurant mit Hotelbetrieb „Das Gerhards“ am Heideweg im Wolfhager Stadtteil Niederelsungen ist jetzt mit dem seit 1990 vom Hessischen Touristikverband in Kooperation mit dem hessischen Hotel- und Gastronomieverband (DEHOGA) und dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen verliehenen Prädikatzertifikat „Hessen á la carte“ ausgezeichnet worden. Übergeben wurde die Urkunde von der Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), Anna Homm. Damit zählt das noch junge Unternehmen landesweit zu den über 100 ausgewählten gastronomischen Betrieben, die sich der regionalen Küche so wie der Verwendung und Verarbeitung von in Hessen erzeugten Produkten verpflichtet haben.

Anna Homm: „Regionalität, Bodenständigkeit und Authentizität liegen im Trend und setzen einen Kontrapunkt zur Unübersichtlichkeit der Globalisierung. Diese Werte gelten besonders auch im kulinarischen Bereich, daher ist die heimatverbundene hessische Küche heute so attraktiv wie selten zuvor.“

Kulinarischen Verführungen sind das Markenzeichen von Gastronom Joachim Gerhard mit seiner Partnerin Sonja Smida und den Mitarbeitern in der Küche. Denn im „Das Gerhards“ werden überwiegend leckere, gesunde und nachhaltige Lebensmittel verarbeitet. Diese stammen von Bio-Partnerbetrieben aus der näheren Umgebung und werden den Gästen mit handwerklicher Kochkunst frisch zubereitet serviert. Chefkoch Piotr Buczek und seiner Helferschar stellen Brot, Knäckebrot, Nudeln, Saucen, Eis oder Kräuteröle selbst her. Joachim Gerhard: „Damit vermeiden wir lange Transportwege und damit auch Tierleid, liefern beste Qualität, die unsere Gäste nachvollziehen können. Wobei der Gast aber neben der heimatverbundenen hessischen Küche natürlich auch kulinarisch mit allen Sinnen internationale Spezialitäten genießen kann. Bei uns gibt es kein gastronomisches Einerlei, sondern kulinarische Highlights mit regionaler Bodenhaftung in überzeugender hessischer Qualität.“