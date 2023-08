Graffiti-Kunst ist Straftat: Bunter Zug sorgt für Aufsehen am Bahnhof

Von: Bea Ricken

Teilen

Ein bunt besprühter Zug der Kurhessenbahn auf der Strecke der RT4 zwischen Kassel und Korbach. © Schöneburg, Artur

Ist das ein Kunstprojekt oder Werbung? Das fragen sich derzeit Fahrgäste auf der Strecke der RT4 zwischen Kassel und Korbach, wo ein mit Graffiti bunt besprühter Zug der Kurhessenbahn unterwegs ist.

Was bei manchem gut ankommt, ist aber eine Straftat. Darauf weist Klaus Arend, Sprecher der Bundespolizei hin: „Unbekannte haben den Zug auf 40 Quadratmetern mit Farbe besprüht.“ Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Zugetragen hatte sich der Vorfall vor einer Woche in Frankenberg, unser Foto entstand im Bahnhof Wolfhagen. Die Bundespolizei sucht Zeugen und bittet in diesen und anderen Fällen um Hinweise unter 0561/816160. (Bea Ricken)