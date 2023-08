Zentrum für Begutachtung von Unwetterschäden in Wolfhagen eröffnet

Von: Julian Brückmann

Einst wurden hier Feuerwehrautos geparkt: Jetzt wird die Halle in der Schützeberger Straße in Wolfhagen für Gutachten und Reparaturen von Hagelschäden benutzt. (Von links) Marko Brinkmann, Schadengutachter LVM Versicherung, Thorsten Bernst, Projektkoordinator Autohaus Ostmann und Alexander Krötz, Projektkoordinator HPI. © privat/Nh

Viele Autos wurden bei dem Unwetter Ende Juni von Hagelkörnern beschädigt. Für die etlichen Anfragen nach Gutachten und Reparaturen wurde eine Lösung gefunden.

Wolfhagen – Hagelkörner dick wie Golfbälle. Bei dem Unwetter Ende Juni blieben auch viele Autos im Wolfhager Land nicht von Dellen und Beschädigungen verschont, stellenweise kam es zum wirtschaftlichen Totalschaden. Doch was tun, wenn die Liste der mit Beulen geplagten Fahrzeuge schier endlos scheint? – Die LVM Agentur Ingo Loose aus Bründersen fand mit dem Autohaus Ostmann eine Lösung.

„Es war schnell klar, dass für dieses Ausmaß an entstandenen Schäden die Kapazitäten nicht reichen“, erklärt Ingo Loose. Gebraucht wurde eine Halle zwecks Begutachtung und Reparatur der Autos. „Mein Sohn Max brachte mich dann auf die Idee mit der Halle der alten Feuerwehr in der Schützeberger Straße in Wolfhagen“, so Loose. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Die Stadt vermietete die Räumlichkeit, und er holte sich das Autohaus Ostmann sowie die Hagelschaden-Experten der Firma HPI ins Boot. Der Kontakt und die damit verbundene Kooperation der beteiligten Firmen bestünden schon lange. Am 10. Juli, eröffnete die Halle unter dem Aktionsnamen „Hagelzentrum Wolfhagen“.

Die Klebetechnik ist eine Instandsetzungsmethode bei Hagelschäden. Der Pin wird mit Heißkleber befestigt und die Delle wird dann nach außen gezogen. © Privat

Ein reibungsloser Ablauf

Durch das Hand-in-Hand-Arbeiten sei ein reibungsloser Ablauf entstanden. „Wir können sagen, dass wir 100 Prozent Kundenzufriedenheit haben“, berichtet Ingo Loose. Allein in den ersten 14 Tagen habe man Anfragen für Gutachten für 520 Autos gehabt. Durch die Kooperation habe der Kunde bei der Abwicklung keinerlei Lauferei gehabt. Die Terminierung der Gutachten sei durch die Versicherung geleitet worden. Für die Beförderung des Fahrzeuges zur Reparatur habe sich das Autohaus gekümmert. Vor Ort wurde das Gutachten ermittelt und sogar das Geld an den Kunden überwiesen.

Auch künftig soll dieses Schema weiterhin angewendet werden. „Die Gutachten sind sehr genau. Darauf können wir uns verlassen“, teilt Thorsten Bernst, Serviceberater vom Autohaus Ostmann in Wolfhagen, mit. Eine Schadensbegutachtung habe rund 40 Minuten in Anspruch genommen. Die Reparaturen hätten dabei von wenigen Stunden bis hin zu drei Tagen gedauert. „Wenn der Kunde über diese Zeit mobil bleiben möchte, besteht die Möglichkeit, dass wir dem Kunden Ersatzmobilität stellen können“, sagt Thorsten Bernst.

Dem Hagel europaweit auf der Spur

Eine gute Ausleuchtung ist notwendig. Das Fahrzeug wird mit Neonlicht beleuchtet, um Dellen und Schäden gut erkennen zu können. © Privat

Das Team von Alexander Krötz von der Firma HPI aus Gärtringen in Baden-Württemberg arbeitete dabei auf Hochtouren. „Wir sind spezialisiert auf Hagelschäden. Jeder im Team hat mindestens 15 Jahre Erfahrung“, sagt der Hagel- und Dellentechniker und HPI-Projektleiter. Er selbst komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. „Wir reisen dem Hagel europaweit hinterher“, sagt er. Bis mindestens zum Ende des Jahres werde er die Halle der alten Feuerwehr in Wolfhagen seinen Arbeitsplatz nennen können. Denn das Hagelzentrum werde bis mindestens 31. Dezember in der Halle bleiben. (Julian Brückmann)