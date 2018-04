Handy stand nicht mehr still

Trainer Mario Elsasser erhielt viele Glückwünsche nach Pokalspiel

Gemeinsam sind sie stark: Patrick Schreiner (links) und Moritz Ritter trennen einen Frankfurter Gegenspieler vom Ball.

Wolfhagen. Das Handy von Mario Elsasser stand am Mittwochabend nicht still. Kaum war das Achtelfinale im Fußball-Hessenpokal zwischen den A-Junioren des FSV Wolfhagen und FSV Frankfurt vorüber, meldeten sich Freunde und Trainerkollegen. Binnen weniger Minuten nahm der Wolfhager in diversen Kurznachrichten mehrere Glückwünsche zum Spiel seiner Mannschaft entgegen.