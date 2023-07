Wolfhager Hans-Staden-Pfad ist nun komplett

Von: Ursula Neubauer

Letzte Station: Die Künstlerin Karin Bohrmann-Roth aus Grebenstein und Bürgermeister Reinhard Schaake weihen den Hans-Staden-Pfad mit dem siebten Bronzerelief vor dem Regionalmuseum ein. © Ursula Neubauer

Die letzte Bronzeskulptur des Brasilienreisenden enthüllt Entstehung des Buches

Wolfhagen – Hans Staden persönlich überreichte Landrat Andreas Siebert am Samstag nach der Enthüllung der siebten und letzten Station des Hans-Staden-Pfades in Wolfhagen sein Werk, die „Wahrhaftige Historia“ (1557). Tatsächlich war Moritz Wilms (Viesebeck), der auch einige Zeit in Brasilien gelebt hatte, in die Rolle des Abenteurers und Brasilienreisenden Hans Staden (1525 – 1576) geschlüpft. Zusammen mit seiner Begleiterin Cristina Castro aus Südamerika gaben sie der Einweihung der letzten Station des Pfades durch Wolfhagens Altstadt einen historischen Anstrich.

In Anwesenheit vieler Ehrengäste und Wolfhager Bürger begrüßte Giselher Dietrich die Anwesenden auf der Grünfläche vor dem Regionalmuseum Wolfhager Land. Für ihn und die Hans-Staden-Stiftung sei mit der Einweihung des Pfades, der mit Reliefdarstellungen an verschiedenen Stationen aus dem Leben Hans Stadens erinnere, ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen, sagte der ehemalige Bürgermeister. Bürgermeister Reinhard Schaake dankte den Initiatoren und Mitgliedern der Stiftung für ihren unermüdlichen Einsatz.

Moritz Wilms aus Viesebeck überreicht die „Wahrhaftige Historia“ an Landrat Andreas Siebert (rechts). Im Hintergrund Giselher Dietrich, einer der Initiatoren der Hans-Staden-Stiftung. © Neubauer, Ursula

2018 wurde die erste Station geschaffen

Im Rückblick erwähnte er, dass die Stiftung vor etwa vierzig Jahren gegründet wurde. 2018 sei die erste Station mit der Bronzeskulptur von Hans Staden geschaffen worden. Höhepunkt sei die Ernennung Wolfhagens zur Hans-Staden-Stadt im Jahr 2019 gewesen. Und nun sei mit der Einweihung der siebten und letzten Station vor dem Regionalmuseum der Hans-Staden-Pfad als Einheit beendet worden, sagte Schaake. Und er erklärte, dass mit Unterstützung von Bürgerspenden und einer kräftigen Finanzspritze aus dem Wirtschaftsministerium und der Stadt Wolfhagen die Kosten der sieben Stationen, die sich auf über 80 000 Euro belaufen, hatten beglichen werden können.

Anschließend enthüllte er zusammen mit Karin Bohrmann-Roth (Grebenstein) die letzten zwei Reliefs. Nach Aussagen der Künstlerin zeigt die siebte Station im linken Bild die Entstehung des Reiseberichts in Stadens Zimmer mit Blick auf die Stadtkirche und das rechte Bild die Schenkung des Buches an den Landesherrn, Philipp den Großmütigen.

Hans-Staden-Pfad © HNA

Landrat Andreas Siebert war von der plastischen Darstellung in den Bronzereliefs sehr beeindruckt und dankte allen Akteuren und Unterstützern der Hans-Staden-Stiftung für „die Erhaltung unseres Kulturgutes über die Stadtgrenzen“ hinaus.

Moderne Technik machte es möglich, dass die Gäste der Veranstaltung über ein Handy Eckhard Kupfer aus Brasilien hören konnten. Der ehemalige Leiter des Matrius-Staden-Instituts in Sao Paulo, der schon mehrfach zu Gast in Wolfhagen war, überbrachte Glückwünsche und anerkennende Wort für die Vollendung des Hans-Staden-Pfades in Wolfhagen.

Die feierliche Veranstaltung wurde musikalisch von einer kleinen Big Band der Musikschule Wolfhager Land umrahmt. (Ursula Neubauer)