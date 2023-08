„Täglich brenzliche Situationen“: Temporäre 30er-Zone für Straße in Wolfhagen im Gespräch

Verkehrsgefährdung

+ © Hanna Maiterth Die Hans-Staden-Straße in Wolfhagen hat bereits einen verkehrsberuhigten Bereich, doch statt bei Gegenverkehr abzubremsen, fahren viele über den abgesenkten Bürgersteig. © Hanna Maiterth

Täglich donnern Autos, Kleintransporter und Lkw durch die Hans-Staden-Straße in Wolfhagen. Die Anwohner sind besorgt. Das Ordnungsamt schlägt nun eine Idee zur Verkehrsberuhigung vor.

Wolfhagen – Die Hans-Staden-Straße in Wolfhagen ist stark von Autos, Kleintransportern und Lkw frequentiert. Auf den Bürgersteigen an beiden Seiten der Hauptstraße sind außerdem zahlreiche Fußgänger unterwegs. Darunter befinden sich viele Schulkinder. Insbesondere im Bereich zwischen den abzweigenden Seitenstraßen Buttlarstraße und Worthstraße komme es „täglich zu brenzligen Situationen“, wie Anwohner Michael Brostmeyer beobachten konnte und an die Stadtverwaltung weitergegeben hat. Der Ordnungsamtsleiter Helmut Rupp hat sich die Situation vor Ort angeschaut und die Idee einer temporären 30er-Zone ins Gespräch eingebracht.

Problematisch ist insbesondere der Straßenabschnitt vor dem Kindergarten, der sich in der Hans-Staden-Straße 24 befindet, bis hin zum Zebrastreifen, sind sich die beiden Männer einig. Eigentlich gibt es hier sogar schon eine Verkehrsberuhigung. Vor gut zehn Jahren wurde die Straße vor dem Kindergarten bereits verengt und zwei kleine Kurven eingebaut. Hier müssten die Fahrer ihr Tempo drosseln und gegebenenfalls warten, bis der Gegenverkehr vorbeigefahren ist, erklärt Rupp. Erlaubt ist in der Hans-Staden-Straße Tempo 50. „Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge ist einfach zu hoch“, findet Brostmeyer.

+ Schauen sich die Situation vor Ort an: der Anwohner Michael Brostmeyer (links) und Ordnungsamtsleiter Helmut Rupp. © Hanna Maiterth

Temporäre 30er-Zone vorstellbar – zunächst Gespräche mit der Polizei

Denn weil im Bereich zwischen den abzweigenden Seitenstraßen Buttlarstraße und Worthstraße der Bürgersteig abgesenkt ist, würden viele nicht auf die Bremse treten und stattdessen dem entgegenkommenden Fahrzeug einfach ausweichen, beobachtet Brostmeyer. „Baulich ist das etwas unglücklich gemacht“, gibt auch Rupp zu. „Damals war es eine gute Idee. Aber der Straßenverkehr hat zugenommen.“ Eine erneute bauliche Veränderung sei für die Stadt aktuell schwer umsetzbar. Denn im Verhältnis lägen die Arbeiten an der Straße noch nicht lange genug zurück. Hinzu kämen einige Garagenausfahrten, die an dem Abschnitt liegen, sodass es auch mit einem nachträglichen Befestigen von Pollern schwierig werden könne.

Dem Problem will sich der Leiter des Ordnungsamts aber dennoch annehmen. Vorstellbar sei etwa eine temporäre 30er-Zone. Das müsse aber erst mal mit der Polizei besprochen werden. Außerdem werde zuerst eine Verkehrszählung durchgeführt. Um sich ein entsprechendes Bild machen zu können, müsse dafür aber erst mal die Schulzeit abgewartet werden. (Hanna Maiterth)