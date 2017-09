Heftiger Streit um Wohnen im Gewerbegebiet

Zierenberg. Ein heftiger Streit hat sich in Zierenberg um angeblich illegales Wohnen im Gewerbegebiet entzündet.

Ein Zierenberger Unternehmer erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Nachbarn im Gewerbegebiet Spangeländer. „Mein Nachbar hat das von der Stadt Zierenberg subventionierte Grundstück unter dem Vorwand erworben, dort gewerblich tätig sein zu wollen“, sagt der Mann, der selbst in Kassel wohnt. In Wirklichkeit habe der Nachbar nur seinen Altersruhesitz sichern wollen, eine gewerbliche Nutzung habe es nie gegeben. In der angegliederten Halle werde lediglich der Wagen für den Viehmarkt geschmückt. Auch die Inhaber eines Metallbaubetriebes sollen dort unrechtmäßig wohnen. Diese Nachbarn hätten ihn mehrfach wegen der Hundehaltung auf seinem Gewerbegrundstück und wegen Baumaßnahmen angezeigt. Er hat Bauaufsicht, Finanzamt und Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Nur ein Anlieger wohne in dem Zierenberger Gewerbegebiet legal.

„Das Wohnen im Gewerbegebiet ist nach Baunutzungsverordnung für Aufsichtspersonal, Betriebsinhaber und Betriebsleiter ausnahmsweise gestattet“, sagt Kreissprecher Harald Kühlborn. Freies Wohnen beliebiger Mieter sei in Gewerbegebieten und Industriegebieten unzulässig. Zuständig für die Einhaltung dieser Regelung ist das Bauaufsichtsamt. Dort habe es bereits eine Anhörung in dieser Sache gegeben. Das Ergebnis stehe noch aus.

Aus Sicht von Zierenbergs Bürgermeister Stefan Denn (SPD) ist das Wohnen der Streitparteien im Gewerbegebiet rechtmäßig. Alle hätten ein Gewerbe angemeldet. Auch die Hundehaltung sei überprüft worden und in Ordnung.

Obwohl einige Betriebsinhaber im Gewerbegebiet wohnten, gebe es darum selten Ärger, so Kühlborn. Das Bauaufsichtsamt hat in den vergangenen Jahren im Landkreis Kassel keinen derartigen Fall zu bearbeiten gehabt.