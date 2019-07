Heftiges Unwetter über dem Wolfhager Land

Hagel und Starkregen in Wolfhagen. In der Schützeberger Straße verwandelt sich die Straße in einen Bach

Über dem Wolfhager Land ist es zu einem heftigen Unwetter gekommen. Starke Regenfälle und Hagel haben dafür gesorgt, dass die Feuerwehren im Einsatz sind.

Aktualisiert um 16.05 Uhr - Im Parkhaus in der Wilhelmsstraße in Wolfhagen musste das Wasser im untersten Parkdeck abgepumpt werden. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte ab 13.45 Uhr. Die Feuerwehr in Altenhasungen ist mit speziellen Pumpen in der Stadt unterwegs und hilft ihren Kollegen, sagen die Wehrführer Andre Lorenz und Gerhard Rehbein. Die Polizei in Wolfhagen berichtet von hochgedrückten Kanaldeckeln. Schwerpunkte der Einsätze sind vor allem in Wolfhagen, Bründersen und Istha.

Laut Polizeiangaben wurde gemeldet, dass die Straße zwischen Bründersen und Istha blockiert sei. Beamten die vor Ort waren, konnten allerdings keine Behinderung feststellen, so die Polizei.

In Wettesingen schlug gegen 12.35 Uhr ein sogenannter kalter Blitz in ein Haus an der Rosenstraße, wie die Feuerwehr berichtet. Zum Zeitpunkt des Einschlags war eine Person im Haus, die aber nicht verletzt wurde. Laut Feuerwehr knallte es laut und der Strom fiel aus. Zu einem Brand kam es nicht.