Helfer für Rasenmäherkunst gesucht – Windkunstfestival bei Philippinenburg und Nothfelden

Kunst in der Wiese

+ © Harald Neumann/nh Kunst in der Wiese: Während des Windkunstfestivals entstehen bei Philippinenburg und Nothfelden spannende Einblicke in die Landschaft. Dabei kommen auch Motorsensen zum Einsatz. © Harald Neumann/nh

Ralf Witthaus zeichnet bei Windkunstfestival Gemälde in Wiesen. Für das Windkunstfestival bei Philippinenburg und Nothfelden sucht er noch Unterstützung.

Wolfhagen – Das Windkunstfestival „bewegter wind“ sucht Menschen aus der Region, die mit anpacken für das Kunstprojekt „Perpetuum“ von Ralf Witthaus am 9. und 10. August. Der Künstler fragt, wer Lust hat, eine mehrere hundert Meter lange Zeichnung mit Akku- und Motorsensen in der Landschaft zu zeichnen?

Zu dem internationalen Kunstwettbewerb „beyond ... darüber hinaus“ plant Ralf Witthaus einen in den Rasen geschnittenen doppelten Weg, der sich immer wieder kreuzt. Der Künstler hatte in Aussicht gestellt, diesen ästhetischen von rechts nach links schwingenden Doppelweg über jede Grünfläche zu zeichnen, die das Windkunstfestival an den beiden Standorten Nothfelden und Philippinenburg genehmigt bekommt. Mit diesem Angebot wird das Kunstwerk „Perpetuum“ eine große Fläche bespielen und in die Landschaft verweisen.

+ Ralf Witthaus Künstler © Harald Neumann

Zur Zeit sind seitens der Kuratorin Reta Reinl drei Wiesen für das Landschaftskunstwerk vorgesehen, auf denen die Zeichnung sich in einer Länge von etwa 450 Metern entfalten kann.

Eine einzigartige Erfahrung

Einige Helfer haben sich bereits im Vorfeld gemeldet, aber für dieses Großprojekt braucht der Künstler noch Unterstützung. Er bietet den Helfern eine einzigartige Erfahrung: „Die Zeichnung selbst ist nur ein Teil dieser Kunst, genauso wichtig ist mir ihr performativer Anteil. Die Arbeit ist für alle ein Fest: wir arbeiten gemeinsam, wir essen gemeinsam, wir kommunizieren mit den Spaziergängern.“

Es gibt eine Kleiderordnung für das Team: Weißes Hemd und schwarze Hose sind für Männer Pflicht, Frauen können auch andere festliche Kleidung in schwarz-weiß tragen. Volljährigkeit ist für die Benutzung von Motorsensen genauso obligatorisch wie Visierhelme und Stahlkappenschuhe, diese werden gestellt.

Ralf Witthaus’ Kunstform ist dafür bekannt, dass sie eine Sisyphusarbeit ist, denn alles wächst rasch wieder von alleine zu. Eine besondere Poesie liegt dem Werk inne, denn es ist ein ungewöhnliches Zusammenspiel von künstlerischer Arbeit, Zeichnung, Performance und Landschaftserlebnis. Der Künstler freut sich über Bürger, die ein oder vielleicht auch zwei Tage Teil des Kunstprojektes sein möchten. (Antje Thon)

Informationen und Anmeldung bis zum 3. August unter mail@ralfwitthaus.de oder 01 63/2 49 68 59. Das Kunstfestival sucht darüber hinaus noch einige kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten für die nationalen und internationalen Künstler und ihre Assistenten. bewegter-wind.de, ralfwitthaus.de