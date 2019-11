HNA-Lesertreff zum Thema Wolfhager Krankenhaus: Stellen Sie Ihre Fragen

Ist Thema des Lesertreffs am 14. November: das Krankenhaus Wolfhagen.

Es ist das Thema, das die Menschen im Wolfhager Land derzeit wohl am meisten beschäftigt: das drohendes Aus der Klinik auf dem Ofenberg.

Dieser Artikel wurde aktualisiert am 8. November um 16.38 Uhr - Gibt es für die Kreisklinik in Wolfhagen trotz der Schließungspläne der Gesundheit Nordhessen Holding noch Hoffnung? Was tut der Landkreis zum Erhalt der Klinik? Und warum sollte das Krankenhaus bleiben? Diese und weitere Fragen werden Thema bei dem HNA-Lesertreff sein.

Dieser findet am Donnerstag, 14. November, in der Wolfhager Kulturhalle statt. Los geht es um 19 Uhr.

Den Fragen von HNA-Chefredakteur Andreas Lukesch, der den Lesertreff moderieren wird, und des Publikums stellt sich Landrat Uwe Schmidt. Er bemüht sich derzeit um den Erhalt der Klinik, prüft aber nach einem entsprechenden Kreistagsbeschluss auch Alternativen.

Neben Schmidt wird an dem Abend Dr. Matthias Hughes teilnehmen. Hughes war fast 20 Jahre leitender Oberarzt der Abteilung Innere Medizin in der Wolfhager Kreisklinik. Zudem ist er leitender Arzt des Notfallstandortes Wolfhagen und praktiziert als Arzt in der ehemaligen Kreisstadt.

Auch Wolfhagens Bürgermeister Reinhard Schaake und ein Mitglied des Fördervereins Kreisklinik Wolfhagen werden an dem Abend dabei sein. Der Förderverein setzt sich für den Erhalt der Klinik ein.

Eingeladen zum Lesertreff waren zudem Kassels Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Gesundheit Nordhessen Holding (GNH), Christian Geselle, und der GNH-Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Knapp. Geselle sagte nach einer Zusage aus terminlichen Gründen wieder ab. Knapp wird dafür mit auf dem Podium sitzen und am Lesertreff-Abend auch das Konzept der GNH für den Standort Wolfhagen vorstellen. Zudem wird der Kasseler Kardiologe Prof. Dr. Rainer Gradaus mitdiskutieren. Gradaus ist Chefarzt der Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen am Klinikum.

Wenn Sie Fragen zum Thema Klinik-Zukunft haben, schicken Sie sie uns per Email an wolfhagen@hna.de. Wir werden sie nach Möglichkeit in unsere Moderation mit aufnehmen.