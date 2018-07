Hohe Nachfrage verzögert kommunale und private Projekte

Glück gehabt: Durch frühzeitige Planung konnte die Stadt Zierenberg die energetische Sanierung des Bürgerhauses Oelshausen an ein Unternehmen aus demselben Ort vergeben.

Wolfhager Land. Der Baubranche geht es so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Firmen können sich vor Aufträgen kaum retten.

Die Kehrseite der Medaille: Kommunen und Privatleute können lange warten, wenn sie einen Auftrag zu vergeben haben, immer öfter gibt es nicht mal jemanden, der die Arbeit überhaupt ausführen will.

Beispielsweise in Habichtswald. Dreimal hat die Gemeinde Arbeiten für den Mehrgenerationenspielplatz ausgeschrieben. „Nicht eine einzige Firma hat sich gemeldet“, so Bürgermeister Thomas Raue. Nun versuche man, es mit dem Bauhof zu stemmen. Auch das Dorfgemeinschaftshaus in Oberlistingen kann entgegen der Planung in diesem Jahr wohl nicht mehr saniert werden. Zwar habe es Angebote gegeben, aber laut Bürgermeister Klaus-Dieter Henkelmann seien diese „völlig überteuert“ gewesen. Für ein Gewerk meldete sich gar keiner. Nun wird die Gemeinde die Sanierung im Herbst neu ausschreiben und hofft auf akzeptable Angebote.

Private Bauherren sehen sich mit der Situation konfrontiert, dass sie zwar ein Grundstück erworben haben, es aber keine Firmen gibt, die ihnen dort zeitnah ein Haus bauen. Als Gründe für die Situation nennt Andreas Lieberknecht, Geschäftsführer der Bauinnung für Stadt und Landkreis Kassel, die gute Konjunktur mit hoher Nachfrage in Zusammenspiel mit niedrigen Zinsen. So gerne die Unternehmen Aufträge ausführen würden. „Sie sind einfach nicht dazu in der Lage.“

Auch fehlt es den Firmen an Fachkräften. Die gestiegenen Preise hingen mit der Nachfrage zusammen, seien aber in hohem Maße in gestiegenen Kosten für Material und Logistik begründet. Maut und explodierende Entsorgungskosten wirkten sich ebenso aus wie die tariflichen Lohnerhöhungen von rund sechs Prozent, so Lieberknecht. „Die Situation ist eine Gemengelage aus verschiedenen Faktoren.“

DGH-Sanierung lange geplant

Der Baubranche geht es zurzeit gut – die Auftragsbücher der Firmen im Landkreis Kassel sind voll. Die Unternehmer freut es, die Auftraggeber weniger. „Die Nachfrage war in den vergangenen Jahren schon recht hoch, aber 2018 ist sie nochmal gestiegen“, sagt Thilko Gerke, Obermeister der Bau-Innung Kassel. „Wir sind alle gut beschäftigt.“

Das gute Geschäft fußt auf drei Säulen: „Die Aufträge kommen aus öffentlicher Hand, von gewerblichen Kunden und von Privatleuten“, sagt Gerke. „Anderen Branchen geht es auch gut, in solchen Zeiten wird natürlich auch mehr investiert.“

Durch die starke Nachfrage steigen die Preise. Aber nicht nur allein deshalb, sagt der Obermeister. „Man darf nicht vergessen, dass auch die Kosten der Baufirmen gestiegen sind, wie zum Beispiel beim Thema Entsorgung. Auch die Maut wirkt sich stark aus.“

Stammkunden enttäuscht

Die hohe Auftragslage hat für die Firmen aber nicht nur Vorteile: „Wir geraten unter Druck, wenn wir unsere Stammkunden bedienen wollen, es aber aus Zeitmangel dann gar nicht schaffen.“

Der Landkreis Kassel ist Bauherr vieler Projekte und spürt die Änderung in der Branche auch. Die Behörde schätzt vorher die Kosten für das jeweilige Bauvorhaben und schreibt den Auftrag dann aus. Die Unternehmen bewerben sich dafür. „Manchmal merkt man, dass der Betrieb den Auftrag eigentlich gar nicht haben will“, sagt Harald Kühlborn, Sprecher des Landkreises Kassel. Warum dann überhaupt ein Angebot abgegeben wird? „Vielleicht würden die jeweilige Firma es unter Umständen doch annehmen, eben zu ihren Bedingungen“ – was natürlich höhere Preise bedeutet.

„Wir sind mittlerweile dazu übergegangen, Projekte lange im Voraus zu planen“, so Christian Fischer vom Bauamt der Stadt Zierenberg. Auf den letzten Drücker gehe schon lange nichts mehr. Die energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Oelshausen sei so ein Fall. Dies sei vor Monaten angestoßen worden und nun werde die Arbeit ausgeführt. Gleichzeitig müsse man die Preise sehr genau verfolgen, um nicht mit im Haushalt zu niedrig eingestellten Summen eine böse Überraschung zu erleben.

Preise um 20 Prozent höher

Auch in Wolfhagen melden sich bei Ausschreibungen deutlich weniger Firmen als in der Vergangenheit. Außerdem hätten die Preise um rund 20 Prozent angezogen, schätzt Wolfhagens Bürgermeister Reinhard Schaake. Aber selbst wenn eine Firma den Auftrag erhalten habe, könne sich die Ausführung hinziehen. „Beim Hans-Staden-Platz hat sich die endgültige Fertigstellung wie Kaugummi gezogen“, so Schaake.

In Habichtswald habe man beim Kindergarten Ehlen ein Riesenglück gehabt, so Bürgermeister Thomas Raue. Obwohl von Planung bis zur Ausführung drei Jahre vergingen, habe man die Baukosten von 1,9 Millionen Euro konstant halten können. Auch der Abriss des alten Gebäudes und der Bezug des Neubaus seien in der vorgeschriebenen Frist von neun Monaten gelungen. Die absolute Ausnahme, betont Raue.

Auch Stefan Hable aus Naumburg kann von so einem Fall berichten: Bei dem Ausbau der Straßen Drosselweg und Paterapfelweg habe man mit der Baufirma großes Glück gehabt. Ansonsten zeigt sich in Naumburg und auch Bad Emstal dasselbe Bild wie in allen anderen Kommunen des Altkreises Wolfhagen.