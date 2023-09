Regen sorgt für hohes Pilzaufkommen in Wäldern des Kreises

Von: Antje Thon

Einer der beliebtesten Speisepilze ist der Steinpilz: Die kleine Marlene hat ein großes Exemplar entdeckt. Da er in Deutschland eine geschützte Art ist, darf nur so viel gesammelt werden, wie für den Eigenbedarf benötigt wird. Wer gewerbsmäßig Pilze sammelt und verkauft, braucht eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde. Der Riesenschirmpilz (rechts) gilt ebenfalls als guter Speisepilz. Sammler haben es auf seinen Hut abgesehen und bereiten ihn wie Schnitzel zu. © Melanie Goehlich /Antje THON

Die Wälder sind voll mit Pilzen. Sammler müssen nicht auf den Herbst warten, bereits im August war ihnen das Glück hold. Grund dafür ist der viele Regen. Der sorgt aber nicht nur dafür, dass sich Essbares und Schmackhaftes aus dem Boden schiebt und im Körbchen landet.

Kreis Kassel – Auch die Fruchtkörper giftiger Pilze profitieren von den Niederschlägen, sagt der Pilzsachverständige Holger Foerster aus Uslar, der auch Sammler aus dem Landkreis Kassel berät.

Entsprechend hoch ist die Zahl der für August gemeldeten Vergiftungen beim Giftinformationszentrum-Nord in Göttingen, das auch den Landkreis Kassel mit abdeckt. Über 250 Fälle wurden erfasst. Ihm sei kein August eines Jahres bekannt, in dem es mehr Vergiftungen und Verdachtsfälle gegeben habe, sagt Foerster. Auch erste Todesfälle – hervorgerufen vor allem durch den Grünen Knollenblätterpilz – seien dokumentiert.



Hohes Aufkommen im August in den Wäldern des Landkreises Kassel

Auch sein Kollege aus Wolfhagen, der Pilzsachverständige Roman Krettek, bezeichnet das Pilzaufkommen generell und die Zunahme von Vergiftungen als ungewöhnlich. Üblich seien pro Jahr um die 400 Anzeigen, die auf Pilze zurückgehen. Diese Menge sei mit den bisherigen Fällen schon erreicht. Die eigentliche Pilzsaison stehe aber noch bevor, sagt Krettek, der aber auch betont, dass die Zahl der durch Pilze hervorgerufenen Vergiftungen am Gesamtaufkommen von etwa 40 000 Fällen eher gering sei.



Dem Wald geht es sehr schlecht.

Neben dem hohen Pilzaufkommen machen Roman Krettek und Holger Foerster zwei weitere Ursachen für die Intoxikationen aus. Zum einen hätten Menschen durch Corona wieder die Natur vor der Haustür entdeckt und sich daran erinnert, dass sie in der Kindheit Pilze gesammelt und gegessen hätten. Mit einer Smartphone-App fühlten sie sich gut beraten und stapften los. Zum anderen seien Menschen aus Osteuropa bei den Vergiftungsfällen überrepräsentiert. Sie sammelten andere Arten als die Deutschen, die ohnehin als Pilzphobiker gelten würden, sagt Krettek. Foerster mahnt dringend zur Vorsicht. Pilze, bei denen es nur den Hauch eines Zweifels gäbe, sollten im Wald bleiben.



Beide Experten beobachten mit dem Wandel der Wälder eine Veränderung bei den Pilzen, die mit den Bäumen symbiotisch verbunden sind. Wenn sich etwa die Fichte zurückzieht, bleibt das nicht ohne Folgen für den Maronenröhrling. Die Zahl des beliebten Speisepilzes, so Roman Krettek, werde deutlich zurückgehen.

Mehr zum Thema: Viele Vergiftungen im August

Vom Waldboden wandern die Pilze in den Korb und auf den Teller. Für einige der Sammler folgt auf den Verzehr die Fahrt ins Krankenhaus. Dieses Szenario spielte sich im August ungewöhnlich oft ab. Das Giftinformationszentrum-Nord der Universitätsmedizin Göttingen ist zuständig für die Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und hat für den August über 250 Vergiftungen und Vergiftungsverdachtsfälle registriert, die mit dem Verzehr von Pilzen in Verbindung gebracht werden. In Göttingen schlagen auch Fälle aus Nordhessen auf.

Sehr giftig bis ungenießbar: Der Verzehr des Grünen Knollenblätterpilzes (links) kann tödlich enden. Ebenfalls giftig ist der Grünblättrige Schwefelkopf (mittig). Der Gallenröhrling (rechts) ist bitter und ungenießbar. © Birgit Heimann

Üblicherweise schnellt die Zahl der Vergiftungen erst ab September und insbesondere im Oktober in die Höhe. Denn mit dem Spätsommer und dem Herbst kommt der Regen, der bekanntlich die Fruchtkörper der Pilze aus der Erde schießen lässt. Dass dieses Phänomen nun schon im August zu beobachten war, dafür machen die beiden Pilzsachverständigen Roman Krettek und Holger Foerster aber nicht nur den verregneten Sommermonat verantwortlich.

Alle Pilze in dieser Reihe sind essbar: Von links sind dies die Herbsttrompete, der Flockenstielige Hexenröhrling und der Steinpilz. © Holger Foerster

„Dem Wald geht es sehr schlecht“, sagt Foerster. Die Fichte befindet sich auf dem Rückzug, die Buche ist angeschlagen. Das hat Auswirkungen auf verschiedene Pilzarten, die mit den Bäumen in Wechselwirkungen stehen, „und mit ihnen kommunizieren“. Haben die Bäume Stress, dann spüren das auch die Pilze. „Wir sagen, die Bedingungen sind für sie suboptimal“, beschreibt Krettek die Situation. Und das wiederum könnte zur Folge haben, dass die Organismen ihre Energie in die Bildung von Fruchtkörpern stecken und damit in ihre Fortpflanzung, vermutet Krettek. Der Fruchtkörper ist der Teil, der im Wald als Pilz wahrgenommen und gesammelt wird.

Eine wissenschaftliche Untersuchung zu seiner These gebe es allerdings nicht, sagt der Biologe und nennt ein Beispiel. Der Maronenröhrling etwa sei auf Fichten angewiesen. Der Anteil der Fichten habe sich aufgrund des Klimawandels reduziert, insbesondere durch die zuletzt eher trockenen Jahre. Ohne sie werde es über kurz oder lang keine Maronenröhrlinge mehr geben. Davon profitieren andere Arten, etwa der Hallimasch, der spezialisiert ist auf absterbendes Fichtenholz. „Das Pilzaufkommen verschiebt sich“, sagt Krettek, der zugleich auch Leiter der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Kassel ist.

In den letzten 13 Jahren wurde keine Genehmigung dieser Art erteilt.

Die Pilzschwemme zieht nicht nur Menschen in die Wälder, die sich für eine leckere Mahlzeit eindecken und vielleicht die eine oder andere Portion einfrieren oder trocknen möchten. Auch kommerzielle Sammler, die ihre Funde der Gastronomie darreichen, streifen durch Habichtswald, Reinhardswald, Kaufunger Wald und Bramwald, sagt Holger Foerster. Während dieses Verhalten in Bayern und Baden-Württemberg geahndet werde, hätten Pilzwilderer in Hessen kaum etwas zu befürchten. „Der Schwarzmarkt ist riesig“, bestätigt auch Krettek. Im Kreis Kassel gebe es flächendeckend Restaurants, die illegal gesammelte Pilze ankauften, um ihre Speisekarten aufzuhübschen. Illegal sei es deshalb, weil man für das geschäftsmäßige Sammeln von Pilzen eine Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragen müsse. Das sei vergleichbar mit dem Ernten von Wacholderbeeren, auch dafür werde eine Erlaubnis benötigt. Er wisse lediglich von einem einzigen Antrag, der aber aufgrund einer mangelhaften Begründung abgelehnt worden sei. „In den letzten 13 Jahren wurde keine Genehmigung dieser Art erteilt“, sagt der Leiter der Behörde.

Dass es trotzdem immer wieder Waldpilze aus heimi schen Wäldern auf die Speisekarten der Gastronomie schafften, ließe sich nicht verhindern. „Man müsste die Leute in flagranti erwischen“, das aber sei nicht möglich – „wir haben ja schließlich keine Umweltschutzpolizei“. Zudem würden Restaurantbesitzer über Mittel und Möglichkeiten verfügen, im Falle von Kontrollen, illegal gekaufte Pilze, als legal erworbene zu deklarieren. (Antje Thon)

Im Zweifel einen Sachverständigen fragen Pilzexperten raten zur Nutzung eines Pilzbuches. Roman Krettek empfiehlt von Ewald Gerhardt „Der Große BLV Pilzführer“ und von Hans E. Laux „Essbare Pilze und ihre giftigen Doppelgänger“. Smartphone-Apps sollten nur als Hilfsmittel, nicht als Bestimmungsmittel eingesetzt werden. Als gut bewertet Holger Foerster die App „Meine Pilze“ von Klaus Bornstedt. Eine Liste mit Pilzsachverständigen in der Nähe gibt es im Internet auf der Seite dgfm-ev.de.

Ein besonders großes Exemplar: Der Riesenschirmpilz gilt als guter Speisepilz. Sammler haben es auf seinen Hut abgesehen und bereiten ihn wie Schnitzel zu. © Antje Thon