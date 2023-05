Neue Wanderwege im Wolfhager Stadtwald

Von: Antje Thon

Neue Wanderwege starten am Hellen Platz bei Wolfhagen: Jürgen Depenbrock vom Naturpark Habichtswald (rechts) hat die Routen entwickelt, HWGHV-Gesamtvereinsvorsitzender Michael Martin-Leck (links) hat die Strecken markiert. Der Verein übernimmt die Kontrollen. Über die Zusammenarbeit freuen sich auch Revierförster Friedrich Vollbracht (2. von links) und Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber. © Antje Thon

Für das Markieren von Wanderwegen hat der Naturpark Habichtswald einen neuen Kooperationspartner gefunden. Der Hessisch-Waldeckische Gebirgs- und Heimatverein (HWGHV) soll künftig diese Aufgabe und die jährlichen Kontrollen der Strecken im Gebiet des Naturparks übernehmen.

Wolfhagen - Erstmals aktiv wurde der HWGHV jetzt im Wolfhager Stadtwald. Dort ist sogar Gesamtvereinsvorsitzender Michael Martin-Leck zur Tat geschritten und hat die drei neuen Routen persönlich ausgezeichnet. Die Wanderungen starten alle am Parkplatz Heller Platz. „Endlich haben wir das Wandergebiet bei Wolfhagen überarbeitet“, sagt Jürgen Depenbrock, Geschäftsführer des Zweckverbands Naturpark Habichtswald. Die Landschaft, die sich Wanderer vom Hellen Platz aus erlaufen können, sei extrem abwechslungsreich und interessant. Demnächst sollen noch zwei weitere Rundwanderwege im Bereich Glockenborn und Graner Berg ausgezeichnet werden.

Die ursprünglich fünf Strecken rund um den Hellen Platz wurden nun zu drei Rundwegen verdichtet, die zu 70 Prozent auf bekannten Routen verlaufen. Die alten Markierungen wurden gelöscht, wie es im Fachjargon heißt und die Wege neu ausgezeichnet. Ersetzt wurde auch die alte Überblickstafel, die noch aus den 1960er-Jahren stammte. Auf dem vor wenigen Tagen erst montierten Hinweisschild erhalten Wanderer am Parkplatz einen Überblick über die drei Routen, die sich auch zu einer großen, knapp 13 Kilometer langen Schleife durch den Stadtwald kombinieren lassen. Die Einzeltouren sind zwischen 2,6 und 5,6 Kilometer lang.

Jürgen Depenbrock und Michael Martin-Leck brachten ihre Freude über die neu begründete Zusammenarbeit zwischen dem Naturpark und dem Gesamtverein des HWGHV zum Ausdruck. Die hatte vor einigen Jahren aufgelösten werden müssen, aus Altersgründen, sagt Depenbrock. Dem HWGHV habe der Nachwuchs gefehlt und damit das Personal, das sich zum Markieren und Kontrollieren der Wanderwege hätte bereit erklärn können. Die Mitarbeiter des Naturparks mussten diesen Job selbst übernehmen. Auch Wegepaten sollten eingesetzt werden. Von dieser Variante sieht der Naturpark nun ab.

Vorstand und der Verein selbst seien jünger geworden, sagt Martin-Leck. Der HWGHV ist einer von 58 Gebietsvereinen im Deutschen Wanderverband und betreut in Nordhessen ein Netz von 9000 Kilometer Wanderwegen. Dem HWGHV Gesamtverein gehören 25 Ortsvereine an. Im Altkreis Wolfhagen gibt es Vereine in Zierenberg und Naumburg. Beiden Ortsgruppen sei es in den vergangenen Jahren mustergültig gelungen, vermehrt jüngere Menschen fürs Wandern zu begeistern und in den Verein zu holen.

Martin-Leck glaubt, dass da noch mehr geht. Im Gesamtverein seien zwischen 50 und 60 Wegezeichner aktiv. „Wir könnten aber noch einmal die gleiche Anzahl beschäftigen“, sagt er. Der Verein bildet Interessierte aus, vermittle ihnen in Tagesseminaren das erforderliche Wissen. Für das Auszeichnen der Wege im Naturpark Habichtswald will Martin-Leck verstärkt Wegezeichner aus der jeweiligen Region einsetzen. Dabei werden die Aktiven auch auf die durchgängige Begehbarkeit achten. Bei größeren Problemen, wie querliegenden Bäumen, nehmen sie Kontakt mit dem Naturpark auf, kleinere Eingriffe erledigen sie selbst. Denn Werkzeug haben sie auf den Touren dabei.

Kontakt: HWGHV.de vorsitzender@wandern-hwghv.de, nanturpark-habichtswad.de, j.depenbrock@naturpark-habichtswald.de

(Antje Thon)