Immer mehr Kinder haben Sprachprobleme

Wolfhager Land – Die Zahl der diagnostizierten Entwicklungsstörungen bei Kindern zwischen fünf und sieben Jahren hat sich in den vergangenen zehn Jahren in Hessen um 38 Prozent erhöht.

Dabei steht mit fast 85 Prozent der Fälle die Sprech- und Sprachentwicklung an erster Stelle. Diese alarmierenden Zahlen hat das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) veröffentlicht.

Die Entwicklung spiegelt sich auch im Landkreis Kassel wider. Bei den Schuleingangsuntersuchungen des Gesundheitsamtes Region Kassel ist die Zahl der Kinder mit Sprachproblemen laut Regine Bresler, Abteilungsleiterin für Kinder- und Jugendgesundheit, gestiegen. Als einen der Hauptgründe sieht sie den frühen Medienkonsum, bei dem die aktive Sprache der Kinder nicht gefördert werde. Leider würden auch viele Eltern selbst permanent ins Handy schauen, wenn sie den Kinderwagen schieben. Sie rät Eltern viel mit ihrem Nachwuchs von Säuglingsalter an zu kommunizieren. In den Städten und Gemeinden des Landkreises Kassel liegt die Zahl der auffälligen Sprachtests bei den jüngsten Zahlen im Durchschnitt zwischen zehn und 20 Prozent. Ausreißer sind Calden mit 50 Prozent und Liebenau mit 30 Prozent. Dagegen hat im Kreisteil Hofgeismar Grebenstein eine Quote von immerhin nur 2,8 Prozent. Im Altkreis Kassel geht es sogar noch besser: In Espenau gab es kein einziges Kind mit Sprachproblemen und auch Schauenburg steht mit nur 2,7 Prozent gut da. Im Altkreis Kassel hatten die meisten Kinder in Fuldatal Sprachprobleme (16,5 Prozent).

Die meisten Sprachauffälligkeiten im Altkreis Wolfhagen gab es bei Kindern aus Bad Emstal mit 20,8 Prozent und die wenigsten bei den Habichtswaldern mit 8,7 Prozent.

Die Wartelisten der Logopäden sind lang. Nach Auskunft von Logopäden aus dem Landkreis Kassel müssen Kinder im Durchschnitt mehrere Monate auf einen Therapieplatz warten.