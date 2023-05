In Ippinghausen wurde zum 278. Mal Schützenfest gefeiert

Von: Reinhard Michl

Die neuen Amtsinhaber und das neue Königsschützenhaus in Ippinghausen. © Reinhard Michl

In Ippinghausen ist das Schützenfest das gesellschaftliche Ereignis des Jahres. Über Pfingsten konnte erstmals wieder gefeiert werden.

Ippinghausen – Diesen Augenblick haben die 120 Schützenbrüder der Schützenbruderschaft Ippinghausen herbeigesehnt. Nach vierjähriger Pause feierten sie über Pfingsten mit Dorfbewohnern und Gästen aus dem Umland ihr Schützenfest.

Das jedoch ging etwas anders als geplant über die Bühne. Die Festivität fand nicht am Haus des Gastes statt, sondern auf dem Sportplatz. Auch mussten die Schützenbrüder auf Anordnung von Ordnungsamt und Polizei Abstriche bei den Umzügen machen. „Die durch das Dorf führende Bundesstraße war für uns tabu“, sagt Erster Schützenmeister Oliver Charles. Lediglich eine Überquerung beim langen Marsch sei genehmigt worden. Die Zahl der Umzüge wurde auf einen reduziert, und der fand am Samstagvormittag statt. Hierbei wurden die Heiligtümer der Schützenbruderschaft, die Lade und die beiden wertvollen Fahnen, bei den amtierenden Stelleninhabern mit der anschließenden so genannten Parad abgeholt.

Neben den Fahnen ist die Lade ebenfalls ein Heiligtum der Schützenbruderschaft. Getragen wurde sie von Maurice Petersohn und Jannis Knauf. © Reinhard Michl

Begonnen hatte das Fest, sieht man vom Ständchenspielen am Mittwoch und Donnerstag ab, am Freitag mit dem Antreten der Kompanie. Feldwebel Tobias Hofmann kontrollierte beim Vollzähligkeitsappell die Anzugsordnung. Danach wurde es bei einer Open End Party mit DJ Swing AK gesellig. Der Hauptumzug schlängelte sich am Samstag über einen verkürzten Marschweg durch das Weidelsburgdorf, im Anschluss wurde zum Schützenfrühstück im Gasthaus Pfeifferling eingerückt. Während am Nachmittag auf dem Festplatz auf die Besucher eine üppig gedeckten Kaffee- und Kuchentafel wartete, für die kleinen Gäste gab es mehrere Stationen eines Spielmobils, stieg bei den Schützenbrüdern die Spannung. Denn sie rückten zur Versteigerungsversammlung ins Gasthaus Pfeifferling ein, um abgeschirmt von der Öffentlichkeit gegen Höchstgebote die neuen Stelleninhaber zu ermitteln. Nach der Präsentation und einem Platzkonzert wurden die beiden Fahnen sowie die hölzerne Lade zu den neuen Amtsträgern gebracht. Am Abend setzten Musik und Tanz Akzente.

Die neuen Stelleninhaber: Martin Homburg (Hauptmann), Justin Orth (erste Fahne), Sascha Granco (zweite Fahne), Marco Seumer (Adjudant), Marc Amrhein (Feldwebel), Sascha Bayan (erster Schützenmeister), Michael Rother (zweiter Schützenmeister), Jens Keßler (Schützenknecht und Pritzenmeister), Oliver Charles und Ingo Knauf (Siebener). Schützenkönig: Jannis Lederhose, Schützenkönigin: Manuela Schneider-Lemke; Kinderschützenkönig: Tim Schmidt; Kinderschützenkönigin: Mia Hofmann. (Reinhard Michl)

Für Zucht und Ordnung ist der Pritzenmeister verantwortlich. Manfred Homburg (links) ruft Michael Rother mit Schlägen auf das Hinterteil zur Ordnung. © Reinhard Michl