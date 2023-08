Projektchor „Joy to the world“ sucht sangeslustige Mitstreiter

Wollen den Advents-Projektchor „Joy to the world“ gründen: Monika Rehbein (von links), Chorleiterin Verena Gerhardt, Marion Jeschke, Martina Lipsch, Steffi Dunsel, Claus Biederbick, Heike Berndt, Marina Bock, Mona und Christian Festor mit Leni und Michaela Wicke. © Antje thon

Steffi Dunse und Mona Festor sind davon überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die gerne singen. Gleichzeitig erleben sie als Mitglieder des Altenhasunger Chores Viva la Musica, dass es Vereinen immer schwerer fällt, ihre Sängerinnen und Sänger für die regelmäßigen Proben zu mobilisieren. Dem setzen die Frauen nun etwas entgegen: einen Projektchor.

Altenhasungen – Mitmachen kann jeder, der Freude am gemeinsamen Singen hat und der sich nicht für alle Zeit an einen Chor binden möchte.

Geprobt wird 14 Mal für einen Auftritt am 9. oder 10. Dezember. Das Datum lässt erahnen, dass das musikalische Repertoire auf den Advent abgestimmt sein wird. Neben den beiden Altenhasungerinnen ist Verena Gerhardt eine weitere treibende Kraft. Die erfahrene Chorleiterin, die aktuell mit einem anderen Projektchor, nämlich jenem für das Musical Anatevka, auf der Niederelsunger Waldbühne für Begeisterung sorgt, war mit Mona Festor ins Gespräch gekommen. Wenig später war die Idee geboren.

Wenn ein Sopran gegen drei Alt-Stimmen antreten muss, wird es kritisch.

Acht bis zehn Stücke möchte Gerhardt einstudieren, weltliche und kirchliche Lieder, mit deutschen und englischen Texten. Bei ihr habe sich bereits eine Frau gemeldet, die unbedingt dabei sein wolle, obwohl diese bereits heute wisse, dass sie an dem Konzertwochenende verplant sein werde, sagt Steffi Dunse. „Denn auch die Proben werden Spaß bereiten“, verspricht die Altenhasungerin. Gesucht werden Männer und Frauen, alte Hasen, aber auch Neulinge ohne Chorerfahrung. Niemand müsse vorsingen, einzige Voraussetzung sei die Freude am mehrstimmigen Singen.

Die Organisatorinnen für den Advents-Projektchor, den sie auf den Namen „Joy to the world“ getauft haben, wissen, dass es in der Region viele ehemalige Chormitglieder gibt. Viele Formationen hätten sich aufgelöst, unter anderem die Liedertafel Nothfelden, der Chor Intakt in Oberelsungen und der MGV Altenhasungen. Allein ihr Chor „Viva la Musica“ in Altenhasungen habe über die Coronazeit fast die Hälfte seines singenden Personals eingebüßt und sei mit acht bis zehn Frauen, die sich noch zu den Proben einfänden, unter die Grenze zur Singfähigkeit gefallen. „Wenn ein Sopran gegen drei Alt-Stimmen antreten muss, wird es kritisch“, weiß auch Verena Gerhardt. Die Oberelsungerin, die auch den Chor Concordia Wettesingen leitet, hofft auf 20 bis 25 Interessierte, die am Donnerstag, 7. September, von 19.30 bis 21 Uhr zu einem ersten Kennenlernen im Dorfgemeinschaftshaus Altenhasungen vorbeischauen werden. Die weiteren Proben finden dann jeweils donnerstags zur gleichen Zeit am selben Ort statt.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten ihr gezeigt, „die Menschen wollen sich nicht lange binden“, sagt Gerhardt. Und damit hätten die alten, gewachsenen Gesangsvereine ein Problem. „Die werden keine Leute mehr finden.“ Gleichzeitig seien nur die wenigsten der Traditionschöre bereit, ihre festen Strukturen aufzuweichen und Chormusik neu zu denken. Wenn die seit Jahren zusammengeschweißten Singgemeinschaften mit Liedern aus den 50er- und 60er-Jahren glauben, moderne Stücke anzubieten, müssten sie sich nicht wundern, wenn das von jüngeren Sängern nicht honoriert werde, sagt Claus Biederbick, der Vizepräsident des Sängerbundes Diemel-Warmetal ist und ebenfalls beim Advents-Projektchor dabei sein wird. (Antje Thon)

Kontakt: Interessierte wenden sich an Mona Festor, 0176/61559132 oder an Steffi Dunse, 0179/1220982, E-Mail: projektchor-joytotheworld@web.de