Junge Mütter organisieren in Wolfhagen Second-Hand-Basar für Frauen

Erster Frauenbasar: Das evangelische Gemeindezentrum verwandelte sich im November 2018 in einen großen Basar mit Second Hand Sachen für Frauen.

Junge Mütter organisieren den zweiten Second-Hand-Basar für Frauen im evangelischen Gemeindezentrum Wolfhagen. Am Samstag, 6. April, laden sie zum entspannten Einkaufen ein.

„Die Idee zu einem reinen Frauenbasar kam uns beim gemeinsamen Frühstücken im Spielkreis“, sagte Ilka Proksch aus Wolfhagen. Sie ist eine der jungen Mütter, die sich mit ihren Kindern wöchentlich am Freitag im evangelischen Gemeindezentrum Wolfhagen treffen.

Dort gibt es genügend Gelegenheit und Räume zum Spielen und zum Kommunizieren. Besonders in der Frühstückspause plaudern die Frauen und wenigen Väter gemütlich miteinander.

Dabei kam auch zur Sprache, dass es viele Second-Hand-Basare für Kindersachen und Spielzeug gäbe aber keins speziell für Frauen. Das sei bedauerlich und dagegen müsste doch etwas zu tun sein, überlegten Ilka Proksch, Susanne Rasch, Davina Nehls, Carola Jacobi, Tina Wertz und Jennifer Itter vom Spielkreis.

Auch Kinderpädagogin Roswitha Pergande-Reßler, die den Spielkreis leitet, war von der Idee der jungen Frauen begeistert und sagte ihre Unterstützung zu. Nach vielen Gesprächen und organisatorischen Vorüberlegungen nahm die vage Idee eines Frauenbasars Gestalt an.

50 Standbetreiber beim ersten Basar

Termin und Gemeindezentrum als Ort der geplanten Veranstaltung festzusetzen, war noch das Einfachste. Vor allem musste der Frauenbasar erst einmal publik gemacht werden, um genügend Standbetreiber zu finden.

Mit Flyern, Bekanntmachung im sozialen Netzwerk und mündlicher Werbung wurde das Unternehmen „Second- Hand-Basar für Frauen“ mit Erfolg in Gang gesetzt. „Wir waren von der positiven Resonanz von interessierten Leuten selber überrascht“, sagte Susanne Rasch aus Wolfhagen.

+ Organisationsteam für den Second-Hand-Basar (von links) Carola Jacobi, Susanne Rasch, Ilka Proksch, Davina Nehls. Es fehlen auf dem Foto: Tina Wertz und Jennifer Itter. © Ursula Neubauer

50 Standbetreiber aus dem Altkreis Wolfhagen und anderen Teilen Nordhessens konnten dem Ansturm der vielen Frauen am ersten Basar „Frauenkram“ am 6. November 2018 kaum standhalten.

Unter dem Motto „Alles, was ein Frauenherz begehrt“ konnten Frauen und auch einige mutige Männer zwischen all den angebotenen Frauensachen, wie Kleidung, Schuhe, Handtaschen, Dekorationsartikel, Karten und Bücher stöbern und entspannt einkaufen. Und wem es zu anstrengend wurde, konnte sich zwischendurch an Sektbar und Fingerfood-Buffet stärken.

Einnahmen gegen an Spielkreis

Dass das Organisationsteam mit dieser Art von Veranstaltung genau die Wünsche der Frauen getroffen hatten, bekamen sie in vielen positiven Rückmeldungen zu spüren. Außerdem kamen die Einnahmen des Basars direkt dem Spielkreis zugute und damit den Müttern, Vätern und Kindern der Gruppe.

Das ist für die sechs Frauen der Organisationsgruppe Anlass genug, einen erneuten Frauenbasar im evangelischen Gemeindezentrum am 6. April von 18 bis 21 Uhr zu veranstalten.

