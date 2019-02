Kampf gegen Borkenkäfer: Fichtenholz überschwemmt den Markt

Wolfhager Land - Der Borkenkäfer schädigt die Fichten im Wolfhager Land. Doch nicht alle kranken Bäume werden sofort gefällt, denn der Holzmarkt ist von Fichtenholz überschwemmt.

Der heiße, trockene Sommer 2018 hat zu einer starken Vermehrung des Borkenkäfers geführt. Der Käfer bedroht Fichten. Im zweiten Teil unserer Serie geht es um die Auswirkungen des Schädlings auf die Holzwirtschaft.

In seiner Zeit als Förster hat er so etwas noch nicht erlebt. Ungläubig steht Friedrich Vollbracht im Wald bei Ippinghausen. Um ihn Fichten, soweit das Auge reicht. Viele wurden ein Opfer des Borkenkäfers. „Es kostet mich Überwindung, diese Bäume stehen zu lassen.“

Doch genau das muss er tun. Die kranken Fichten, in die der Schädling im letzten Jahr seine Gänge gegraben haben, werden vorerst nicht gefällt. Die Bäume sind für ihre Artgenossen nicht mehr ansteckend, ihr Holz aber würde den Markt belasten.

Die Entscheidung ist eine rein wirtschaftliche. Vollbracht hat mit den Sägewerken verhandelt, dass er in diesem Jahr 10 000 Festmeter Fichtenholz liefern kann. „In normalen Jahren sind es 5000 Festmeter.“ Doch dieses Jahr ist nicht normal. Wolfhagens Revierförster rechnet für 2019 mit insgesamt 25 000 Festmetern Fichtenholz. Doch diese Menge kann der Markt überhaupt nicht aufnehmen.

Die Lage ist angespannt

Die Sägewerke sind mehr als ausgelastet. Sturm Friederike und die Borkenkäferinvasion im vergangenen Jahr haben für eine Schwemme an Fichtenholz gesorgt. Die Sägewerke haben zusätzliche Lagerkapazitäten geschaffen, in denen das Rundholz haltbar bleibt.

Damit das Holz überhaupt aus den Wäldern abfließen kann, würden doppelt so viele Schichten in den von Hessen-Forst belieferten Betrieben im Sauerland und in Mittelhessen gefahren als sonst, sagt Fortsamtsleiter Uwe Zindel.

Angespannt ist die Lage aber nicht nur im Wolfhager Stadtwald. In allen der vom Forstamt Wolfhagen betreuten Flächen gibt es schon jetzt ein hohes Aufkommen an Fichten. Hinzukommen wird noch jene Menge, für die die enorme Borkenkäferpopulation im Laufe des anstehenden Frühjahrs und Sommers sorgen wird.

Friedrich Vollbracht hat sich eine Strategie für die Holzabfuhr zurechtgelegt: Die vertraglich zugesicherte Menge an Fichtenholz will er mit frischen, qualitativ hochwertigen Bäumen decken. Und die, da ist er sich sicher, werden in Kürze massenweise anfallen. Bei diesen Bäumen handelt es sich um jene Fichten, in die mit steigenden Temperaturen die ausschwirrenden Borkenkäfer ihre Eier ablegen werden.

Diese Fichten müssen rechtzeitig erkannt und gefällt werden. Nach der Baumernte haben Vollbracht und sein Team vier Monate Zeit, den Rohstoff aus den Wäldern schaffen zu lassen. Nach dieser Frist verliert die Qualität, das Holz kann nicht mehr als hochwertiges Bauholz vermarktet werden und der Preis fällt.

Kontrolle über den Fichtenbestand erlangen

Eindringende Pilze und Käfer schwächen den Rohstoff, er verliert an Stabilität. Dann taugt das Material nur noch als Palettenholz oder Industrieholz.

Spezialisten, die mit ihren großen Erntemaschinen die Bäume aus den Wäldern holen, sind gefragt. Vollbracht hat vorgesorgt und einen Partner gleich für drei Monate verpflichtet. „Zu tun haben wir genug.“ Dem Förster geht es vor allem darum, wieder die Kontrolle über den Fichtenbestand in seinem Revier zu erlangen sowie die Schäden zu beseitigen, die der Borkenkäfer angerichtet hat und auch noch anrichten wird.

Das könnte bis zum Jahr 2021 dauern. „Und irgendwann müssen wir dann auch mal wieder pflanzen“, so Vollbracht.

Nur, was? Fichte wäre am günstigsten, da hilft die natürliche Verjüngung. Allerdings stellt sich die Frage, ob sich der Nadelbaum gegen den Klima- und Schädlingsstress behaupten kann? Wie viele Fichten wird der Borkenkäfer überhaupt übrig lassen? Vielleicht ist die Eiche oder eine andere Laubbaumart besser geeignet? Für dieses Problem muss Vollbracht in den nächsten Jahren eine Lösung finden.