Kasseler Firma plant Windpark bei Wolfhagen

Die Vorplanung für einen „Windpark Gasterfeld“ der Kasseler Firma Vortex Energy sorgt in Wolfhagen für Erstaunen. Geplant sind sechs Windkraftanlagen.

In der Feldgemarkung zwischen Wolfhagen, Elmarshausen und Gasterfeld sieht die Planung die Errichtung von insgesamt sechs Windkraftanlagen vor: vier westlich der Straße zwischen Wolfhagen und Ehringen, zwei östlich. Das Ganze in der Nachbarschaft zu den vier Windrädern auf dem Rödeser Berg.

Das für den Bau vorgesehene Areal grenzt im Norden unmittelbar an die Kreisgrenze und die im Teilregionalplan Energie Nordhessen ausgezeichnete Vorrangfläche KB 88, auf der sich auch bereits Volkmarser Windkraftanlagen befinden.

Die von Vortex favorisierte Fläche selbst ist allerdings nicht als Vorrangfläche ausgewiesen. Vorranggebiete sind auf Wolfhager Gebiet allein der bereits bebaute Rödeser Berg und die ebenfalls bereits bestellte Fläche zwischen Istha und Bründersen.

Windpark ist im Regionalplan nicht vorgesehen

Aus dem für den Regionalplan zuständigen Regierungspräsidium Kassel kommt die klare Auskunft: „Was nicht als Vorrangfläche ausgewiesen ist, darf auch nicht mit Windkraftanlagen bebaut werden“, so RP-Sprecher Michael Conrad. Ein Bauantrag für ein Projekt außerhalb der privilegierten Areale habe „keine Chance“, sagt Conrad. Weitere Gebiete sieht der Regionalplan nicht vor.

Die Firma Vortex scheint das nicht abzuschrecken. Die Aktivitäten im Wolfhager Gebiet seien für die Firma ein „übliches Vorgehen, obwohl es im Regionalplan nicht vorgesehen ist, das beplante Gebiet für den Bau eines Windparks zu nutzen“, teilt Britta Wagemann, Marketing-Abteilungsleiterin von Vortex mit.

„Wir befinden uns derzeit in einer Phase, in der wir aufgrund der Anfrage eines Bürgers auch Gespräche mit weiteren Grundstückseigentümern und der Stadt führen. Ob und in welcher Form dort ein Windpark entstehen wird, können wir derzeit noch nicht sagen.“

Die Stadt Wolfhagen hat sich schon 2012 auf die Flächen auf dem Rödeser Berg und bei Istha festgelegt, nach dem Bau der Anlagen auf dem Rödeser Berg sollte es keine weiteren Rotoren geben. Bei Anfragen, so Ingo Ziesing, in der Stadtverwaltung für die Bauleitplanung zuständig, gebe es eine klare Absage.