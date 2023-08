Aus Kenia nach Wolfhagen: Irene Owuor und Lora Okado machen Ausbildung zur Pflegefachkraft

Seniorenzentrum

Irene Owuor (links) und Lora Okado beenden in einem Jahr ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau. Währen ihrer Ausbildungen haben sie auch im Seniorenzentrum Wolfhagen gearbeitet.

Viel gelernt haben Irene Owuor und Lora Okado. Vor zwei Jahren kamen sie aus ihrer Heimat Kenia, um in Wolfhagen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft zu beginnen.

Wolfhagen – Knapp zwei Jahre ist es her, dass Irene Owuor (37) ihrer Heimat Kenia den Rücken gekehrt hat, um in Deutschland eine generalisierte Ausbildung zur Pflegefachfrau zu beginnen. Gemeinsam mit ihrer Landsfrau Lora Okado (31) und Ami Keya (34) aus Togo kam sie nach Wolfhagen und stieg für den praktischen Teil ihrer Ausbildung zunächst im Seniorenzentrum an der Karlstraße ein. Dort ist der Fachkräftemangel nach wie vor groß. Er war damals der Grund, die Frauen nach Nordhessen zu holen und sie in ihrer Ausbildung zu unterstützen. Viel hätten sie erlebt, antworten Lora Okado und Irene Owuor auf die Frage, wie es ihnen ergangen sei.

Dabei fallen ihre guten Deutschkenntnisse auf. „Nach vier Monaten hatten wir die Sprache drauf“, sagt Irene Owuor. Ihr Wortschatz sei mit der Zeit gewachsen. Vorbei die Zeit, in der sich die drei Frauen am Abend zusammensetzen mussten, um gemeinsam zu erarbeiten, was jede von ihnen im Unterricht an der Altenpflegeschule in Bad Arolsen verstanden hatte. Längst falle es ihnen leichter, sich auf die Inhalte zu konzentrieren, diese zu lernen und abzurufen.

„Die Ausbildung macht Spaß, wir haben viel gelernt“, sagt Lora Okado. Dabei würden sie nicht nur mit den Herausforderungen in der Altenpflege konfrontiert. Zuletzt hätten sie auf der Kinderabteilung eines Krankenhauses gearbeitet. Und auch in der Kreisklinik Wolfhagen seien sie eingesetzt worden. Akute, stationäre, ambulante Pflege, Notaufnahme, Intensivstation, Innere und Chirurgie – überall hätten sie Erfahrungen gesammelt und dabei einen Eindruck davon erhalten, wie viele Chancen ihnen später in ihrem Job offenstünden und wie viele Möglichkeiten der Entwicklung es für sie gäbe.

Große Dankbarkeit für Hilfe in Wolfhagen: „Sie kümmern und sorgen sich um uns“

„Wenn ich im Krankenhaus einen Schlaganfall erlebe oder einen Herzinfarkt, dann weiß ich, was zu tun ist. Auch bei älteren Patienten“, sagt Owuor, die sich genau wie ihre Mitstreiterinnen vorstellen kann, nach dem Abschluss ihrer Ausbildung zunächst einmal im Wolfhager Seniorenzentrum zu bleiben.

Von dort hätten sie sehr viel Hilfe erhalten. Darüber empfinden sie eine große Dankbarkeit. „Sie kümmern und sorgen sich um uns“, sagt Okado. Gerade zu Beginn ihres Aufenthaltes in Wolfhagen gab es Hilfe bei der Wohnungssuche, sie erhielten Einrichtungsgegenstände und Klamotten. Inzwischen haben die drei Frauen die gemeinsame Wohnung gekündigt, jede hat sich etwas Eigenes gesucht. Die täglichen Abläufe seien dann doch zu unterschiedlich gewesen, wie Owuor und Okado sagen.

Dass sie sich in Deutschland, speziell in Wolfhagen, wohlfühlen, daran könne selbst der ungemütliche Winter und die dann am Nachmittag einsetzende Dunkelheit nichts ändern, sagen sie mit einem Schmunzeln. Ihre anfängliche Sorge, sie könnten aufgrund ihrer dunkleren Hautfarbe mit Rassismus konfrontiert werden, habe sich als haltlos erwiesen. Weder in ihrem Job im Krankenhaus und in der Pflege, noch in ihrem privaten Umfeld hätten sie beleidigende Äußerungen gehört.

Inflation macht beiden Frauen zu schaffen: „Heute habe ich von 50 Euro gar nichts“

In ihrer Freizeit sind die Afrikanerinnen oft in Kassel unterwegs, in Wolfhagen besuchen sie ab und an den Gottesdienst in der Stadtkirche. Sie hätten Kontakte geknüpft und Freundschaften geschlossen. „Aber, ganz ehrlich, eigentlich nutzen wir unsere Freizeit, um zu schlafen und zu entspannen“, meint Irene Owuor. In wenigen Wochen stünden wieder Prüfungen an und auf die müssten sie sich vorbereiten. Und wenn dann tatsächlich mal etwas weniger los sei, dann würden sie Deutschland bereisen: Dresden, Frankfurt, Berlin hätten sie sich bereits angesehen, auch in Bayern seien sie gewesen.

2021 hatten sie für einen Artikel in der HNA erzählt, dass sie von ihren Verdiensten in ihren Heimatländern nicht leben könnten und dies für sie auch ein Grund gewesen sei, sich auf einen Neuanfang in einem anderen Land einzulassen. Jetzt hätten sie zwar deutlich mehr Geld in ihren Portemonnaies, aber das Leben sei mittlerweile auch teurer geworden. Sie bekämen die Inflation zu spüren. „Anfangs konnte ich mit 50 Euro einkaufen gehen. Heute habe ich von 50 Euro gar nichts“, sagt Irene Owour und muss über die Ironie des Schicksals lachen und darüber, dass es an ihrem Entschluss, in Deutschland zu bleiben, nichts ändern wird. (Antje Thon)