Kinder sind traurig: Diebe klauen Kita-Kürbis in Wolfhagen

Der Kürbis ist weg! Das hellgelbe Gewächs wurde in der Nacht zum Freitag von Unbekannten vom Gelände des Wolfhager Kindergartens geklaut.

Die Kinder sind schrecklich traurig und enttäuscht, nehmen sie doch mit dem Kürbis am Wettbewerb eines hessischen Radiosenders teil. Mit viel Pflege war er auf stolze 117 Zentimeter angewachsen. Am Freitagmorgen war er von dem Gelände des Kindergartens in der Landgrafenstraße verschwunden. Die Polizei sucht jetzt die Kürbis-Diebe und erbittet Zeugenhinweise unter 05692/98290. (ewa) Foto: privat/nh