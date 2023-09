Wolfhagens neue Kindertagesstätte wird eröffnet

Von: Antje Thon

Neustart in der Kita Ritterburg: Katharina Knackstedt ist die Leiterin der neuen Kita. Ihr erster Arbeitstag ist am Dienstag. Dann werden 60 Kinder erwartet. Das Klettergerüst, das an eine Burg erinnert, wurde für mehr als 20 0000 Euro angeschafft und vom Bauhof aufgestellt. © Antje Thon

Die Kita Ritterburg dürfte zumindest optisch das Aushängeschild für die Kinderbetreuung in Wolfhagen sein. Für sie wurde die alte Burg aufwendig saniert. Am Dienstag, 5. September, wird die Kita eröffnet.

Wolfhagen – Nach zwei Jahren Umbau fügt sich das Bild zusammen. Toiletten und Waschbecken en miniature, Wickeltische, kindgerechte Stühle und ein Farbkonzept in den Räumen, das die künftige Nutzung der alten Burg erkennen lässt. Am Dienstag werden 60 Kinder die Kita Ritterburg in Wolfhagen erobern. Bis Ostern, sagt Katharina Knackstedt, dürften alle 112 Plätze der schicken Kindertagesstätte belegt sein. Knackstedt ist die Leiterin der Einrichtung. Wie für die Kinder, so wird es auch für die Sozialarbeiterin, die zuletzt als Jugendarbeiterin tätig war, am Dienstag der erste Tag in der Ritterburg sein. „Es ist ein Privileg, diese Kita zu leiten“, sagt sie und freut sich auf ihren neuen Job.

Barrierefrei bis in die zweite Etage: Ein Fahrstuhl wurde im Zuge des Umbaus als neues Bauelement in das Gebäude integriert. © Thon, Antje

Alle Arbeiten werden dann noch nicht abgeschlossen sein, kündigt Kai Liebig an. Als Hauptamtsleiter bei der Stadt Wolfhagen ist er auch für die Kinderbetreuung verantwortlich. Aber einem störungsfreien Betrieb stehe nichts im Weg. Bis zum Dienstag liegen noch einige Aufgaben an. Das Mobiliar muss in die über 50 Räume im Erd- und ersten Obergeschoss verteilt werden. Bettchen, Tische, Stühle, Schränke, Geschirr. Teilweise müssen noch Leuchten angeschlossen, Schönheitsreparaturen vorgenommen und Malervlies weggeräumt werden. In einigen Räumen hat eine Reinigungsfirma ihre Arbeit bereits aufgenommen, sie arbeitet sich Zimmer für Zimmer voran.

Garderobe in Burgform: Hauptamtsleiter Kai Liebig ist begeistert. © Thon, Antje

Schon jetzt wird der exquisite Charme der Kita in den historischen Räumen sichtbar. Da fällt zunächst einmal der enorme Platz auf – auf fast 1000 Quadratmetern wird bald kindliches Leben pulsieren. Alle Gruppen- und Aufenthaltsräume sind ausgestattet mit Schallschutzdecken, was insbesondere die 13 Erzieherinnen und weiteres Personal wertschätzen dürften. Die Wärme kommt von einer Wandheizung. In der Krippe hingegen steigt sie vom Fußboden auf, was damit zusammenhängt, dass Kinder in diesem Alter noch gerne auf allen vieren unterwegs sind und viel auf dem Boden sitzen, sagt Liebig. Allein die Krippe, in der bis zu zwölf Kinder im Alter von zehn Monaten bis drei Jahren betreut werden können, breitet sich auf 143 Quadratmetern aus. In ihr gibt es einen Kreativraum, einen Schlafraum, eine Küche, ein WC, eine Garderobe – die dominierende Farbe dort ist ein frisches Mintgrün. Zwei Gruppen teilen sich die Farbe Rot, die beiden anderen Gruppenbereiche sind in Hellblau und Dunkelblau gehalten. Jede Etage verfügt über eine Küche und ein Bistro. Drei weitere Bäder für Kinder – jedes mit einem kleinen Planschbereich – wurden im Zuge des Umbaus geschaffen. Jede der vier Gruppen hat ihren eigenen Ruheraum. Besonderes Möbelstück für die beiden „roten“ Gruppen ist eine handgefertigte, begehbare Garderobe der Schreinerei Dotting, die wie eine Burg daherkommt. Allein für das Mobiliar seien um die 200 000 Euro ausgegeben worden, sagt Liebig. Ohne die Küchenmöbel, die kämen noch obendrauf.

Schallschutzdecken in allen Räumen: Michael Frisch, Ingo Ziesing und Kai Liebig von der Stadt Wolfhagen sind zufrieden mit den Arbeiten. © Thon, Antje

Nicht nur die alte Burg wurde in den vergangenen zwei Jahren kindgerecht saniert, auch das Außengelände dürfte ganz nach dem Geschmack der künftigen Nutzer sein. Hängeschaukel, Nestschaukel, Bodentrampolin und Sandkasten laden zum Spielen ein. Und natürlich ein Klettergerüst in Burgoptik, das zum Balancieren und Rutschen einlädt. Eine Hangrutsche folgt noch.

Wo einst Heizkörper waren, sind heute Nischen zum Sitzen für Kinder. © Thon, Antje

Die Kosten liegen derzeit bei 4,9 Millionen Euro, sagt Ingo Ziesing von der Abteilung Energie und Stadtentwicklung. Darin enthalten sind auch die Ausgaben für die Außenanlage. Er geht davon aus, dass nach Abrechnung aller Leistungen eine Summe von mehr als fünf Millionen Euro erreicht sein wird. Nach Angaben der Architekten von Müntinga und Puy aus Bad Arolsen seien alle Gewerke von der Teuerung betroffen, ganz speziell aber die Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Elektroarbeiten und Zimmererarbeiten. Über die Preissteigerung hat die Stadt bereits mit dem Sozialministerium und der WI-Bank verhandelt. In Gesprächen sei eine höhere Fördersumme in Aussicht gestellt worden, so Liebig, der betont, dass die ursprüngliche Kostenschätzung über 3,9 Millionen Euro aus dem Jahr 2019 stammt. (Antje Thon)

Bistro und eine von drei Küchen: Die Kinder nehmen hier ihr Essen ein. Hölzerne Raumteiler sorgen für Transparenz. © Thon, Antje

Darf auf dem Außengelände nicht fehlen: Die Nestschaukel. Von dort haben die Kinder einen tollen Blick auf ihre Ritterburg. © Thon, Antje

Über eine Treppe geht es hinauf zum Wickeltisch und von dort auch wieder zurück. Die Treppe kann man im Schrank verschwinden lassen. © Thon, Antje