Kirchen-Nachbarschaft feierte ihr erstes Tauffest im Grünen

Teilen

Eine große fröhliche Runde: Die Pfarrerinnen und der Pfarrer mit ihren Täuflingen beim Tauffest im Grünen. © Chris Brümmer-Ulrich

Die Kirchen-Nachbarschaft Wolfhagen-Erpetal feierte Tauffest: 21 Personen aus Wolfhagen und Istah wurden getauft. Unter ihnen auch eine Gruppe Iranerinnen und Iraner.

Wolfhagen – Ein wolkenloser, blauer Himmel, angenehme Temperaturen und ein laues Lüftchen: Nichts erinnerte an das Unwetter vom Donnerstag, als die Kirchen-Nachbarschaft Wolfhagen-Erpetal am Sonntagmorgen ihr erstes Tauffest im Freien feierte. Und es war eine große Feier, die in den Teichwiesen stattfand. 21 Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Wolfhagen und Istha wurden getauft, begleitet von Eltern, Paten, Verwandten und Freunden.

Bänke und Tische waren aufgestellt und liebevoll geschmückt, Pavillons und Bäume sorgten für Schatten, Picknickdecken wurden ausgebreitet. Es war eine fröhliche Atmosphäre, zu der auch die Musik beitrug. Eine Spielgemeinschaft aus den Posaunenchören Wolfhagen, Istha und Altenhasungen unterstützte die Festgesellschaft beim Singen. Musiker Christoph Knatz am Keyboard und Sängerin Regine Stobbe brachten mit einem Stück von Sarah Connor „Wie schön Du bist“ und „You´ll be in my Heart“ von Phil Collins einen besonderen Klang in den Taufgottesdienst.

Die eigentlichen Taufen fanden dann direkt an den Tischen statt, an denen die Taufgesellschaften saßen. Bunte Luftballons markierten die Tische; die Pfarrerinnen Anja Fülling, Isabell Paul, Katharina Ufholz, Kathrin Wittich-Jung und Pfarrer Martin Jung gingen mit den Taufkannen umher und spendeten den kleinen und großen Täuflingen das Taufsakrament. Täuflinge, Eltern und Paten hatten zuvor mit einem lauten „Ja“ ihre Bereitschaft zur Taufe bestätigt.

Auch eine Gruppe Iranerinnen und Iraner ließ sich taufen

Ein besonders bedeutsamer Tag war es für eine Gruppe Iranerinnen und Iraner, die als Geflüchtete in Wolfhagen leben: Fatemeh Mohammadi Dehsarwi und ihre drei Kinder, Ali Reza, Zahra und Hodi Basiri und Mahdi Allahkarami, der inzwischen in Vellmar lebt. Auch sie ließen sich taufen. Gefragt, was sie zu diesem Schritt gebracht hat, kam die Antwort mithilfe des Übersetzers Habib Khavari ganz schnell und sicher: „Der christliche Glaube ist eine Religion der Freiheit und der Gleichberechtigung. Der iranische Islam hat uns gezwungen, zu beten, zu fasten, den Schleier zu tragen, ob wir wollten oder nicht. Wir wollen diese Freiheit für uns und unsere Kinder.“

Ursula Muth von der Kirchengemeinde Wolfhagen betreut die Taufwilligen und hat auch schon andere Geflüchtete beim Eintritt in den christlichen Glauben begleitet. Sie sagte: „Viele Geflüchtete sind gläubig und wollen das bleiben. Sie erleben in unserer Kirchengemeinschaft, dass man religiöse Fragen stellen darf, dass man frei reden und denken darf. Das ist für sie etwas sehr Großes und deshalb gehen sie diesen Schritt.“

Am Ende des Tauffestes gab es, von allen Pfarrerinnen und dem Pfarrer verteilt, den Segen, der von Seifenblasen begleitet wurde, die sich lebendig, bunt und schillernd über den Anwesenden verteilten. (Chris Brümmer-Ulrich)