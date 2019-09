Kleintransporter in Wolfhagen offenbar im Visier von Dieben

Unbekannte Täter entwendeten am Wochenende in Wolfhagen einen weißen VW-Crafter.

Das Firmenfahrzeug war nach Angaben der Polizei in der Pommernstraße 8 geparkt. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug, in dem sich auch ein Navi und Werkzeuge befanden, am Freitagabend gegen 22 Uhr abgestellt. Am nächsten Morgen fehlte von dem Crafter jede Spur.

Möglicherweise steht der Diebstahl in Zusammenhang mit einem Vorfall, der sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ippinghausen ereignete. Dort hatten Diebe versucht von einem Firmengelände einen VW-Crafter und einen Mercedes Sprinter zu entwenden. Dies war jedoch aus unbekannten Gründen misslungen.

Die Polizei in Wolfhagen bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet haben unter Telefon 05692/98290.

Rubriklistenbild: © Patrick Pleul