Klimaschutz mit Carsharing: Stadt Wolfhagen stellt Fahrzeugflotte zur Verfügung

Die Stadt Wolfhagen startet ein Klimaschutzprojekt: Mit einem Carsharing-Angebot sollen Wolfhager und Fahrer aus anderen Kommunen Gemeinschaftsautos nutzen.

Bisher stehen ein Elektroauto der Stadt, ein VW Up und ein Caddy, der mit Erdgas betrieben wird, von Energie 2000 zur Verfügung. Doch es soll noch mehr werden. Das Angebot richtet sich nämlich nicht nur an Bürger, die sich zum Beispiel kein eigenes Auto leisten möchten, weil sie an den Treibhauseffekt denken, sondern auch an die, deren Auto die meiste Zeit in der Garage steht, weil sie es selbst kaum nutzen.

„Bürger und Institutionen können ihre Fahrzeuge dem Pool zur Verfügung stellen, damit die Fixkosten senken und sogar etwas verdienen“, sagt Klimamanager Markus Huntziger. Auch größere Fahrzeuge sind willkommen. Dabei ist es kein Problem, wenn es sich um konventionelle Fahrzeuge handelt.

Emissionen sollen gesenkt werden

Der Gedanke hinter dem Carsharing ist es nämlich, generell für weniger Fahrzeuge zu sorgen und so Emissionen zu senken. Damit gebe es idealerweise auch mehr Platz und durch die Nutzung des Umweltverbundes mit Bus und Bahn weniger Verkehr in der Stadt, meint Huntzinger. Für die Umsetzung des Projektes, das von der Umweltstiftung gefördert wird, arbeitet die Stadt mit dem Anbieter Regiomobil zusammen. Auf dem Online-Portal können sich Interessenten registrieren und den gewünschten Nutzungszeitraum für einen Wagen blocken. Mit einem Chip auf dem Führerschein lässt sich der gewünschte Wagen öffnen und nutzen.

+ Markus Huntzinger, Klimamanager © Bea Ricken

Auch private Fahrzeuge müssen für dieses System umgerüstet werden. „Das schadet dem Wagen nicht und kann jederzeit zurückgebaut werden“, erklärt Huntzinger. Die Kosten dafür und auch die etwas höheren Versicherungskosten übernimmt die Wolfhager Umweltstiftung. Und nicht nur das: „Wenn dem Fahrzeugbesitzer Kosten statt Gewinne entstehen, gleicht die Umweltstiftung diese aus.“ Beim Michaelismarkt wird das Carsharing vorgestellt.

Kontakt: Markus Huntzinger 05692/602-320.

