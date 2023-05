Lob und knapper Sieg für Wolfhager Jasvir Lotz in TV-Kochshow

Von: Ursula Neubauer

Sie hatten ihren Spaß: Knapp 100 Gäste verfolgten gemeinsam im Saal des Chattenturms die Fernsehübertragung der Folge über Jasvir Lotz mit der Bekanntgabe des Siegers. © Ursula Neubauer

Am Ende reichte ein Punkt Vorsprung für den Sieg von Jasvir Lotz in der Fernsehkochshow „Mein Lokal, dein Lokal“.

Wolfhagen – Am Ende strahlte Jasvir Lotz, Inhaber und Koch des Wolfhager Restaurants und Hotels „Zum Chattenturm“, über das ganze Gesicht. Gerade hatte er die Fernsehkochshow „Mein Lokal, dein Lokal“ des Privatsenders Kabel 1 knapp gewonnen. Und auch die fast 100 Gäste, die am Freitag zum Public Viewing in den Saal des Chattenturms gekommen waren, gratulierten Lotz und seinem Küchenteam mit langem Applaus zum Sieg.

Je eine Folge der Fernsehaufzeichnung der Kochshow lief in der vergangenen Woche von Montag bis Freitag auf Kabel 1. Fünf Küchenchefs nahmen am Wettbewerb teil: Rainer Holzhauer (Renthof), Anke Müller (Chiringuito), Ivo Ivancic (Herbstapfel), Martin Born (Alpha Kantine) – alle aus Kassel – und Jasvir Lotz. Die jeweiligen Küchenchefs besuchen sich gegenseitig, nehmen ein Drei-Gänge-Menü ein und verteilen anschließend bis zu maximal zehn Punkte für das Menü. Außerdem kam noch TV-Koch Mike Süss und gab jedem Teilnehmer bis maximal zehn Punkte für seinen persönlichen Eindruck.

Als Letzter an der Reihe

Der Wolfhager Gastronom war als letzter der Teilnehmer an der Reihe, und entsprechend aufgeregt war er, als ihn seine Konkurrenten besuchten. Doch zuvor erhielt er Besuch von Mike Süss, dem er einen Hirschrücken mit Kartoffelstrudel und Steckrübenstampf in Rot servierte. Der TV-Koch war von dem Gericht sehr angetan und auch vom Ambiente und Service des Wolfhager Restaurants. Süss hatte eigentlich eine indische Küche erwartet und war von den vielen deutschen Gerichten auf der Speisekarte überrascht. Jasvir Lotz, der indische Wurzeln hat, klärte ihn auf: „Wir machen deutsche Küche mit ayurvedischen Einschlag, unter anderem mit Ingwer und Kardamom“, sagte er und fügte hinzu, dass sie in der Küche nur frische, saisonale, hochwertige Produkte verwenden. Mike Süss’ Kommentar zum Abschluss: „Der Chattenturm wird wohl ein krönender Abschluss. Dass Jasvir kochen kann, steht außer Frage.“

Das Publikum im Saal war sichtlich erfreut über diese Aussage des TV-Kochs und klatschte Beifall.

Jasvir Lotz © Ursula Neubauer

Doch nun galt es. Die anderen Teilnehmer erschienen auf der Bildfläche und suchten nacheinander die Küche auf, um einen direkten Einblick auf das Geschehen am Herd zu bekommen und eventuell zu helfen. In der Küche waren neben Jasvir Lotz noch der indische Koch Preet Singh, die Auszubildenden Philipp Härting und Mia Härting sowie die Küchenhilfe Veerpal Kaur zu Gange. Sie zeigten den Teilnehmern, wie unter anderem indische Samosa-Teigtaschen hergestellt werden und eine frische Pfeffersauce entsteht.

Während den Gästen im Saal schon beim Zuschauen das Wasser im Mund zusammenlief, nahmen die Kollegen von Jasvir Lotz in der Fernsehaufzeichnung die verschiedenen Gänge zu sich. Alle warteten gespannt auf deren Kommentare und die Punktevergabe. Es gab viel Lob, zum Beispiel von Ivo Ivancic für den vegetarischen Überraschungsteller, der gar nicht auf der Speisekarte stand und von Lotz schnell zusammengestellt wurde. Aber auch Kritik von Rainer Holzhauer, dessen Essen nach seiner Aussage kalt war. Manche Kritik empfand der Wolfhager Koch als zu hart und ungerecht.

Am Ende erhielt Jasvir Lotz von den vier Kollegen zusammen 31 Punkte und von Mike Süss weitere acht Punkte und gewann damit knapp mit 39 Punkten das Kochduell. Anfänglich konnte er seinen Sieg gar nicht so richtig genießen, da er, wie er sagte, mehr Punkte erwartet hatte. Doch die Freude über den Sieg setzte sich allmählich bei Jasvir Lotz durch, auch weil die anwesenden Gäste ihm während der Fernsehübertragung im Chattenturm ihre Wertschätzung zeigten. (Ursula Neubauer)