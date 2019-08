Kneipenfestival: Sechs Bands rocken Wolfhagen am Samstag

Zum 12. Mal findet das Kneipen-Festival in Wolfhagen statt: Am Samstag, 24. August, werden sechs Bands die Stadt in sechs verschiedenen Locations rocken.

Noch bis Freitag gibt es beim Vorverkauf einen Rabatt von 1,50 Euro auf die 10-Euro-Karten. Mit dabei sind die Bands Abbey-Lane an der Knackenburg, Jennes Live in Meys Imbiss, Ace of Spades an Fuchsens Café und Co., Root 65 spielt am Chattenturm, Fux-Band am Cinema Kino und das Trio Schlagerlust am Restaurant Kreta.

Die Karten gibt es in allen teilnehmenden Betrieben und zusätzlich im Haarstudio Filmschnitt, in der Buchhandlung Mander, im Info-Büro in der Burgstraße 33-35 und im Hotel & Restaurant Zum Schiffchen. Veranstalter ist die Service-Gemeinschaft Wolfhagen. Beginn ist um 20 Uhr.

Wolfhagen bietet dabei mit seinen historischen Fachwerkgebäuden optimale Voraussetzungen für eine Partynacht unter freiem Himmel in den Innenhöfen und auf den Straßen vor den Gaststätten. Parkmöglichkeiten finden Besucher des Festivals im Parkhaus an der Mittelstraße, Torstraße, Wilhelmstraße und vor dem Kulturladen. Gefeiert wird an diesem Abend bis ein Uhr in der Nacht. Kurzentschlossene bekommen Tickets an der Abendkasse.