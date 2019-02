Kasseler Künstlerin gastiert in Wolfhagen: Spiel mit Linien und Musik

Ihr gehört der Raum Mander Plus in Wolfhagen im Februar: Künstlerin Anna Nachtwey aus Kassel. Die Transparente mit physikalischen Darstellungen wird sie ans Fenster hängen.

„Zeichnen ist ein Spiel zwischen Linien und Flächen“, sagt die Kasseler Künstlerin Anna Nachtwey. Sie hat den Raum Mander Plus der Buchhandlung Mander in Wolfhagen im Februar gemietet. „Zeichnungen sind der Ursprung der Ideen.“

Bei ihren Werken geht es der 55-Jährigen nicht darum, realistische Abbilder zu erschaffen. Die Striche auf dem Papier spiegelten ihr Inneres wieder. „Die Zeichnungen sind ein Abbild des Emotionalen – sie zeigen Vielfalt, Wirbel, Freude.“ Neugierige können die Künstlerin im Raum Mander Plus besuchen und ihr über die Schulter schauen. „Ich möchte Lust auf Kunst und Kultur nach Wolfhagen bringen.“

Drei Transparente mit physikalischen Darstellungen hat Nachtwey mit nach Wolfhagen gebracht. Naturwissenschaften seien die Grundlage von allem. Bei den Transparenten orientierte sie sich an schematischen Darstellungen.

Zusammenspiel aus Bildern und Musik

Ganz anders ist VJaying: „Dabei verändern sich digitale Zeichnungen im Rhythmus der Musik.“ Bei diesem Projekt wird Nachtwey von der irakischen Künstlerin Rana Matloub und dem DJ Walter Peter unterstützt. „Es entsteht eine Matrix, eine Farbveränderung oder eine Überlagerung von Bildern“, sagt Nachtwey.

Während ihrer Zeit in Wolfhagen will die Kasseler Künstlerin aus ihren Zeichnungen Trickfilme erschaffen. „Das habe ich noch nicht gemacht“. Hierbei möchte sie einmal den Künstler Wilhelm Kentridge nachahmen. „Er zeichnet mit Kohle an die Wand, fotografiert das ab und wischt es wieder weg.“ Doch das ist nicht die einzige Herausforderung, der sich die Künstlerin in dem lichtdurchfluteten Raum stellen möchte.

„Ein Fenster streiche ich mit Buttermilch“, sagt Nachtwey. Auch das ist eine Premiere für die 55-Jährige. Dadurch werde die Scheibe zur Projektionsfläche. Die Künstlerin: „Ich stelle mir das schön vor, wenn noch etwas nach außen durchleuchtet.“

